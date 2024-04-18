我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價和利率那麼高 只剩兩種人買得起房

「一代女皇」74歲潘迎紫公布近照 網友驚：哪裡買的不老仙丹

藍委再批準經長 崇越科技：郭智輝從不逃避

記者唐筱恬、陳熙文、黃婉婷、胡瑞玲、蔡晉宇、簡永祥／台北18日電

針對準內閣名單，國民黨立委王鴻薇昨天再開記者會，指崇越集團董事長、準經濟部長郭智輝不只曾違反證交法遭判刑，崇越科技在中國大陸據點更遍布上海、北京等12個城市，質疑準總統賴清德難道可以接受「紅色資本家」任閣員嗎？

崇越科技昨回應，法院判決很清楚，公司同仁作業違反相關規定，作為企業負責人理當勇於承擔管理疏失的懲處，郭智輝從不逃避，概括承受，也很感謝法官基於事實面的考量給予緩刑處分；至於立委質疑崇越協助中國大陸建設半導體晶圓廠，該公司所有投資與業務皆遵守國家政策與法令拓展營運項目，絕無踰矩。

第三波新閣員名單仍未見環境部長人選，現任環境部長薛富盛昨表示，已向賴清德表達不續任，520後將回到中興大學任教。至於新環境部長人選，目前圈內傳出台南市環保局前局長張皇珍呼聲最高。

現任財團法人商業發展研究院副院長張皇珍，曾是賴擔任台南市長時的環保局長，隨後在李進勇擔任雲林縣長時出任副縣長，打破賴「不准借將」主張。目前新閣員名單多為男性，擅長環境管理、低碳永續規畫的張皇珍被視為有望成為首位女性環境部長。

婦女團體則批評，賴清德政府內閣名單中，女性閣員比率明顯偏低。民進黨立委林岱樺也呼籲，卓內閣應提高女性閣員比率。

賴清德 投資 國民黨

上一則

昔替扁嫂看診 北榮名醫鄭宏志涉收回扣長達11年

下一則

傳統市場、早餐店 列下一波限塑範圍

延伸閱讀

對中國釋友善訊號 傳「知中派」鄭文燦掌海基會

對中國釋友善訊號 傳「知中派」鄭文燦掌海基會
與蕭美琴赴外交部 賴清德：台灣要續展現護國決心

與蕭美琴赴外交部 賴清德：台灣要續展現護國決心
賴清德獲選時代百大人物 總統府：國際給台灣重要肯定

賴清德獲選時代百大人物 總統府：國際給台灣重要肯定
2024時代雜誌百大影響力人物 賴清德黃仁勳上榜

2024時代雜誌百大影響力人物 賴清德黃仁勳上榜

熱門新聞

台南市「康樂街牛肉湯」傳出永久停業的消息，立委林俊憲在臉書貼文「憲在台南」曾拍攝請老闆娘來示範講解喝法，讓「3口湯、1口肉」的口訣和緣故可以一直留存下來。(取自林俊憲臉書)

台南知名「康樂街牛肉湯」 為何永久停業不轉讓

2024-04-12 23:15
中共總書記習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。（聯合新聞網影音）

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

2024-04-10 06:06
網紅「德州媽媽沒有崩潰」12日在臉書貼出黃子佼疑似誘拍女性全裸照片的對話紀錄及錄音，過程中黃不斷以藝術創作為由，勸說女方接受大尺度攝影。（本報資料照片）

黃子佼誘少女全裸拍攝語音曝光 「上一個進來的全脫了」

2024-04-12 21:05
新竹市長高虹安。（報系資料照）

新竹市長高虹安涉貪今出庭 男友李忠庭作證

2024-04-16 20:00
受僱年輕女律師隨事務所王姓主持律師與客戶應酬，王邀黃姓中間人同聚，黃在酒攤間強吻女律師的臉、摸她的鼠蹊部，女律師提告；示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

台女律師應酬「怕砸老闆的場」 褲頭、襯衫都失守

2024-04-15 02:55
蔣萬安今天上午出席U-sport台北樂運動記者會。記者林麗玉／攝影

藍營要角傳家暴沒開案 蔣萬安這樣說

2024-04-17 09:37

超人氣

更多 >
追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州

追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州
控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體

控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體
才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道

才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道
失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡

失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡
華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵

華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵