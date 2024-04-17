「身心俱疲」 黃曙光辭潛艦小組召集人 藍委指落跑

國造潛艦專案小組召集人黃曙光已向蔡總統請辭。（本報資料照片）

國造潛艦「海鯤號」正進行泊港測試，準總統賴清德 支持潛艦國造政策態度明確。昨天傳出，國安會諮委、國造潛艦專案小組召集人黃曙光已向蔡總統請辭。黃曙光昨晚發布聲明，請辭原因是身心俱疲，與他人無關，更無關任何政治因素。

黃曙光的妹妹、民眾黨立委黃珊珊昨受訪時證實，自己在一兩個星期前就知情。

總統府昨回應「在了解中」；在黃曙光發布聲明後，尚未有進一步回應。

黃曙光聲明表示，完全是他個人在大選期間，基於國家安全的思考，希望不要再有政治爭議，傷害國防戰力的提升，或者是有不負責任的言論自由，分化傷害人民的感情，因此決定應該辭去工作。

黃曙光指出，潛艦國造案是歷任總統的政策，全案均依法依約執行，他個人承受不實指控、嚴重毀謗及攻訐，意圖混淆國人認知，更無法忍受有心人士，攻擊破壞國防戰力的提升，打擊詆譭軍人名譽與士氣；未來將會以民間人士，協助台船與海軍造艦提供各項諮詢參考。

黃曙光也呼籲，請有心的名嘴、特定學者及政治人物，要以國家為念，不要再運用媒體做不實報導，「不要再打擊軍人的名譽與士氣，否則國家的未來堪憂。」

準總統賴清德日前宣示，將全力支持七艘國造後續艦，並在內部會議指示，建造經費要一次編足。國民黨 立委馬文君表示，黃曙光請辭時間點敏感，會讓人覺得「落跑」。應要交代清楚。

馬文君說，她不方便猜測黃曙光請辭背後的意義，不過因為選此時間點是滿敏感的。黃曙光是潛艦國造的靈魂人物，現在才進行到一半，到底能不能用、有無辦法通過作戰測試，又花了很多錢，很多疑慮也無說明清楚。

馬文君表示，之前有說法是黃曙光與準總統賴清德有意見相左，亦不曉得有什麼考量，可是這樣子是不太負責任的。今日有排潛艦國造的專案報告，黃曙光是最清楚的人，賴清德也說未來要繼續，更應該要交代清楚。