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新聞評論╱蔡政府濫編特別預算 搞成財政大爛攤

聯合報社論

對蔡政府來說，財政紀律就是個笑話。尤其，蔡政府特別預算編列過度浮濫，成為財政紀律破口。因此，選後國民黨、民眾黨分別醞釀修改《預算法》，限縮中央政府編列與支用特別預算權限；民進黨則以「卡救命錢」為由，堅決反對。

特別預算是我國特有的預算制度。依現行《預算法》規定，政府可在國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災變，或不定期重大政事等情況下提出特別預算。由於特別預算多為跨年甚至跨越總統任期，又不受舉債上限限制，理應是「不得已而為之」，在蔡政府卻變成施政常態。

蔡政府八年共編列13個特別預算案，平均每年1.6個，已將特別預算常態化。總金額計2.5兆(台幣，下同，約768億美元)，約為一年中央政府總預算額度。其中，更有三分之一跨越蔡總統任期，可謂「債留子孫」。當中勉強可歸類為「救命錢」的重大變故或重大災變者，只有800多億的防疫紓困振興預算，僅占三分之一。

相較之下，過去陳水扁、馬英九兩任政府，特別預算都只編列8000億元上下；扁馬兩朝加總，還遠不及蔡政府。即使加上李登輝時期，也只和蔡政府持平，而李登輝時期特別預算不少屬自償性質。蔡政府八年的特別預算之浮濫，超過她之前26年的總和，多麼嚇人！

更惡劣的是，蔡政府不斷吹噓任內債務餘額增加少於過去政府，並不斷拿「超徵稅收」當成財政穩健的大內宣。事實上，這是「特別預算常態化」後的假象。政府將許多常態支出隱藏在特別預算裡，以掩飾財政收支失衡問題，同時破壞財政紀律與正常預算體制。尤其，中央濫開建設支票，卻讓地方自籌配合款，嚴重擠壓縣市財政。

在這種情況下，藍、白兩黨分別提案修正預算法，要刪掉83條「不定期或數年一次之重大政事」規定，和84條合於特別預算前三款「為因應情勢之緊急需要，得先支付其一部」的但書，希望杜絕類似「前瞻基礎建設」這種高達8000多億的大撒幣政策。

但民進黨反控在野黨不應「卡救命錢」，並舉九二一震災為例，指當時李登輝政府能在震災第一時間撥數10億元給地方，就是引用預算法84條「緊急需要，得先支付其一部」的規定。一旦修法，若發生重大災害，政府缺乏立即援助地方的法源，將使受災者陷於困境。由於適逢花蓮大地震，此說法遂成為綠營「認知作戰」的重點。

事實上，藍白修法提案並未涉及對重大變故、重大災變特別預算的限縮；因此，對「緊急需要得先支付其一部」之但書，其實毫無影響。九二一大地震時尚無《災害防救法》，該法立法後，已明定如救災經費不敷應變或復原重建所需，可視需要調整當年收支「移緩濟急」。此一規定，過去SARS、八八風災重建均曾援用。更何況，中央政府有近百億預備金可用於救急，預算法修法根本無關「卡救命錢」。

民進黨如此強烈反對預算法修法，主因是，特別預算已成蔡政府規避監督、跨越舉債上限的利器。民進黨若無法再透過特別預算大撒幣，必然少掉許多綁樁、討好地方的工具。事實上，民進黨過去亦曾提案刪除特別預算「不定期或數年一次之重大政事」之規定，當今綠營黨團總召柯建銘就是提案人之一。過去特別預算編列遠不如蔡政府浮濫，民進黨都還喊卡；如今卻昨是今非，換了位子就換腦袋。在野黨的修法提案自需周詳討論，但民進黨更應好好檢討，自己如何把特別預算搞成了財政大爛攤！(轉載自聯合報社論)

預算 民進黨 花蓮大地震

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