盼部會首長熟財經 商總：黑馬未必是好馬

商總理事長許舒博表示，部會首長不見得要讓人眼睛為之一亮，運作得好比較重要。(本報資料照片)

新內閣人選陸續出爐，產業界對財經內閣有不少期待。商總理事長許舒博昨天說，部會首長不見得要讓人眼睛為之一亮，運作得好比較重要，「黑馬不一定是好馬」，希望熟悉財經的人來當，也希望未來部會首長能更明確回應業界期待。

「兩岸經貿不可能中斷，如何取得平衡點是產業界比較關切的事。」許舒博表示，產業界首要關切議題就是兩岸經貿及全球經貿組織有沒有可以突破，兩岸與國際要並存，不能只偏重一邊，業界希望的是能達到關稅 減免，這樣才能發揮產業競爭力。

商總昨舉行第12屆第1次會員大會並改選理監事，許舒博會前受訪被問及內閣人事時表示，以經濟部來說，現任部長王美花留任或次長升任比較好，而關於金管會主委的傳聞很多，但希望是有相關經驗、背景的人選會比較好，期待新內閣有不同突破。

外傳財經內閣人選有不少黑馬。許舒博說，還是要看準行政院長卓榮泰的規畫，「黑馬不一定是好馬，白馬也不一定是壞馬。」他舉例，國安會秘書長顧立雄過去接掌金管會時，曾被外界質疑怎麼讓只有法律背景的人當主委，但沒想到風評不錯。

何時拜會新內閣？許舒博則說，商總每年都有「與院長有約」活動，大概8、9月比較適合。

而上任一年多的財政部 長莊翠雲已接獲徵詢，允諾留任。67歲的莊翠雲，政大地政系畢業，1987年進入財政部服務，經歷國有財產局主任秘書、副局長後，調任財政部參事、國有財產署署長，在國產領域超過26年，之後接下財政部政務次長。她是第一位女性國產署長、第一位財政部女性政次，更是第一位國產體系出身的部長。

上任一年多，財政部推動新青安房貸，莊翠雲親上網路節目「推銷」；此外，財政部先前發布「個人出售房屋之財產交易所得計算規定」，降低豪宅認定標準引起不少話題，但也讓設算所得更貼近實際交易所得，減少避稅空間，維護租稅公平。另外也完成囤房稅2.0、增列租金 特別扣除額、實質還債等政績。

莊翠雲坦言接部長後自己時間變少，喜愛的瑜伽運動也減少，但還是盡量維持運動。新內閣將面對立法院朝小野大局面，未來的稅制改革及財畫法、國家財政、促參、國有財產管理等業務，都將考驗莊翠雲的「優雅」。