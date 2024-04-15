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民進黨地方黨部主委改選 新北強強相爭 鄭文燦也是變數

記者 陳熙文、林河名
新內閣人事逐漸明朗，行政院副院長鄭文燦尚不在名單內。(本報資料照片)
新內閣人事逐漸明朗，行政院副院長鄭文燦尚不在名單內。(本報資料照片)

民進黨地方黨部主委改選，今起登記，將於5月26日黨員投票。這項黨職選舉，既是2026地方選舉的前哨戰，更是派系在黨內版圖的卡位戰；六都黨部主委由誰來扛，尤其引人注目。

從目前六都競逐態勢來看，可謂「明爭、暗鬥」皆有；部分地區還在暗中較勁，但例如新北市部分已白熱化，行政院前院長蘇貞昌的女兒、民進黨立委蘇巧慧，和隸屬正國會的前立委余天，強強對決，最受矚目。

有黨內人士表示，新北市依舊是英蘇聯盟的盤勢，再加上新系相挺，形成新英蘇系與正國會對決；正國會在組織上占不了便宜，而蘇巧慧對於年輕黨員較有號召力，社群工具比較強，網路和媒體宣傳上也會比較占優勢，現階段而言，蘇巧慧贏面較大。

然而，黨部主委改選是黨員投票，並非如立委、縣市長等公職初選採全民調，黨員的意向仍然將影響黨部主委選舉最後結果。

余天昨天宣布參選新北市黨部主委，理由是「為了賴清德新政府」與「務必贏回2026」。他還特別提到，外界很多傳聞，說他「在等安排」，但他要告訴大家，「我人生走到這裡，很滿足了，不需要等什麼、求什麼」。這番表態，對於認為黨主席賴清德「還欠余天一個人情」的新北黨員來說，頗具說服力。

更何況，同為正國會、現任內政部長林右昌傳有意在2026角逐新北市長，正國會必定不會輕易將黨部主委拱手讓人；最後戰況是否一面倒，也可觀察夾在中間的湧言會，是否保持中立。

除了蘇巧慧志在新北市長寶座，林右昌是可能潛在對手，尚未見於「賴政府」新閣員名單中的行政院副院長鄭文燦，則是另一個變數。

有黨內人士指出，原本賴清德有意讓鄭文燦出任黨秘書長，以操盤2026年九合一選舉，但鄭顯然不樂意；賴鄭雖同出新系，但在新系已近乎全面倒向賴清德之際，鄭文燦目前處境確顯尷尬。

放下身段，拚戰六都，徐圖未來，也被視為鄭文燦的選項之一。只是，若要像外界揣測，參選新北市長，已有地方人士認為，鄭在地方沒有樁腳，也繞不過蘇巧慧、林右昌，機率恐怕不高，且看他如何抉擇。

賴清德 投票 民進黨

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