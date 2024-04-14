大姑涉詐欺 藍委徐巧芯放聲大哭 表明「老公涉案馬上離婚」

國民黨立委徐巧芯老公的姊姊與姊夫涉入詐欺、洗錢，她今天到花蓮關心震災，被問到此事自認很委屈，突然靠著國民黨團總召傅崐萁的肩膀放聲大哭。(記者王思慧／攝影)

國民黨 立委徐巧芯老公的姊姊與姊夫涉入詐欺、洗錢，她今天到花蓮關心震災，被問到此事自認很委屈，突然靠著國民黨立院黨團總召傅崐萁的肩膀放聲大哭。徐巧芯表示，自己與家人都是受害者，若自己有涉入詐騙就馬上辭立委，若老公有涉入就馬上離婚，強調對詐騙深惡痛絕。

今天徐巧芯跟著傅崐萁等人到花蓮，捐贈100萬元給災民。徐巧芯會後接受媒體聯訪，表示自己與老公沒有幫助詐騙集團 ，要離開會場時，徐巧芯見到傅崐萁，突然靠在傅的肩膀大哭，哭喊「我真的沒有」，傅崐萁拍背安慰，立委羅智強也在一旁關心。

她再次強調，如果檢察官有調查到，自己利用職權幫助詐騙集團，願意辭掉立委，如果先生有涉入也願意離婚，詐騙集團真的造成很多家庭破碎，很多人的痛苦，像現在的痛苦就是詐騙集團的帶來的，怎麼可能放過這些詐騙集團，希望法院從嚴辦理。

徐巧芯說，這次他們家是受害者，老公的姊夫杜姓男子在2021年開的公司，就是跟婆婆借的2千萬元，當時用銀行貸款借錢，利息還不出來，100萬元是她幫家人墊付，劉女是她先生的姊姊。劉女還被杜男家暴 ，目前都準備進入司法程序。

徐說，在選舉期間的公關公司是另名小姐與劉女是合夥公司，這家公司沒有涉入詐騙，是兩家不同公司，跟詐騙無關，請大家不要傷害無辜公司商譽。自己是政治人物牽到她身上不怪別人，但希望外界不要因為想攻擊她，導致其他沒有涉入詐騙的公司被牽連。

徐巧芯也在臉書發文，表示對詐騙案深惡痛絕，本身就是間接受害者，關於先生的姊姊與其先生涉入詐騙這件事，感到非常痛苦，幾乎讓自己的家庭破碎。今天的痛苦與傷心，會化為明天繼續推動修法的動力。

以下為徐巧芯臉書貼文全文

我對詐騙案深惡痛絕。我本身就是間接受害者。關於我先生的姊姊與其先生涉入詐騙這件事，我非常痛苦，這幾乎讓我的家庭破碎。 今天溫朗東所說的那些，都是踩在我這個受害人的傷口之上。但我其實不怪他，不了解真相的人有所誤會或質疑，也很合理，且我是公眾人物本該接受檢驗。家家有本難念的經，我的先生的姊姊說起來跟我是姻親關係，一般人應該都可以想像到，關係真的並不密切。但畢竟是「家人」，我心裡真的很過意不去。 溫朗東所說的2021年杜男開設的公司，正是我婆婆被借錢2000萬，正在追討中的資產，所以並非溫說的沒有動作、沒有處理。但因為我老公的姊姊被他的先生家暴、限制人身自由、威脅恐嚇，所以家人對這筆欠債不敢伸張，一直都在辦理離婚，也聲請了保護令（今年3月25簽發）。因為還有這些較為私密的特殊情況，所以目前案情到底她是被威脅還是自願我也不清楚。如果她是自願，我當然要大義滅親，要求從嚴辦理；如果是被威脅就範，相信在檢調的協助之下也可以將惡人繩之以法。 至於今年選舉的時候辦活動，共同的朋友一位鹿小姐，與我的小姑共同合夥公關公司，該公司與詐騙「完全無關」，請勿以訛傳訛，損害人家的商譽了，並不是所有跟我先生姊姊有關聯的公司都是詐騙集團。該公司平常做很多時尚相關的產業，在全台灣口碑都很好，我花了五萬元，請他們幫我發化妝師。該公司在去年十一月受到杜男恐嚇，就是我協助報案，絕對沒有護短，也沒有知情不報。 過去我只知道大姑的先生欠我們家的錢，並不知道他們有涉入詐騙，一直到新聞爆發才知情。 我希望檢調大力調查，並將真相公佈於世，一定要從重量刑，嚴懲詐騙犯。 如果檢警查出我有涉入，包含利用議員或立委職權協助詐騙任何一點點，我會立刻辭職；如果是我先生涉入，我會立刻離婚，以宣示我的決心。若社會大眾認為我需為此做任何事以明志，自證清白，我也願意。 謝謝大家的關心。我只能說，詐騙集團真的傷人很深，經過此事我只對這些犯罪者更加痛恨，我深刻體會，你們的所作所為真的會害死人。我今天的痛苦與傷心，會化為明天繼續推動修法的動力。