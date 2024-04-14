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國會改革案15日排審 藍拚送出司委會

台灣新聞組／台北14日電
國民黨司法及法制委員會召委吳宗憲表示，國會改革相關法案盼15日能送出委員會。(本報資料照片)
國民黨司法及法制委員會召委吳宗憲表示，國會改革相關法案盼15日能送出委員會。(本報資料照片)

國民黨司法法制委員會召委吳宗憲，明天將排審藍、白黨團的國會改革相關法案，並力拚當天送出委員會。吳宗憲表示，國會改革案講很久了，民進黨都不動，不可能一直等下去；民進黨立院黨團副幹事長洪申翰表示，國民黨版本有違憲之虞，明天會以嚴謹態度逐條審查。

吳宗憲表示，明天目標是把法案送出委員會，若順利出委員會，民進黨團之後可以提修正動議，將民進黨團版本納入，跟上進度，到院會一併討論。

是否可能在五二○前完成國會改革法案三讀，作為送給賴清德總統就任「大禮」？吳宗憲表示，沒有特別設定，但能快就快，因為這事情實在拖太久，又因花蓮大地震緣故而延遲，之前原先要排逐條審查，也因民進黨抗議而作罷，改成專案報告，早就延後數次，且已經開了三次公聽會，不必再延。

目前司委會立委人數藍綠六比六，若動用表決，民眾黨一票將成關鍵。吳宗憲指出，國民黨六席都會動員，他沒有特別和民眾黨團總召黃國昌溝通此事，但他認為黃是支持國民黨團版本的，因為藍白版本較接近，而民眾黨團版本訴求，民進黨團幾乎全反對。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄表示，若國民黨明天強行送出委員會，民進黨團將要求協商，相信社會大眾也都看在眼裡，國民黨若要在沒有社會共識下強行推動修法，就要承擔人民在下次選舉的審判。

洪申翰表示，黨團最近有觀察到，國民黨一直在司委會希望國會改革法案倉促送出委員會；一方面講國會改革多重要，另一方面又要求倉促通過委員會審查，非常奇怪。

洪申翰指出，周一會點出國民黨團版本違憲之處，並論述民進黨團的版本，也希望吳宗憲能給朝野立委好好審查法案空間。

民進黨 國民黨 花蓮大地震

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