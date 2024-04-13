我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美日菲峰會引中強烈反彈 學者：中在南海對菲會更強勢

基努李維傳結婚喜訊 自家豪宅娶藝術家女友

謝長廷被批「助」日代表 近8年爭議不斷

記者陳熙文／台北13日電
謝長廷駐日期間大小爭議不斷，被批為「助日代表」。(本報資料照片)
謝長廷駐日期間大小爭議不斷，被批為「助日代表」。(本報資料照片)

總統當選人賴清德的新內閣名單陸續出爐，至於誰將擔任未來的司法院院長，有媒體報導指出，傳賴政府屬意現任駐日代表謝長廷，是新政府的口袋人選之一。儘管如此，綜觀謝長廷擔任駐日代表近8年的表現，期間大小爭議不斷，更被批為「助日代表」。

2018年9月，燕子颱風侵襲日本，各國數千旅客受困關西機場，台灣駐日單位也因為因應作為不夠積極遭到批評。據了解，大阪辦事處處長蘇啟誠為此遭到嚴厲批評，並被上級要求寫檢討報告，因不堪受辱而輕生。

外交部前部長歐鴻鍊曾上節目痛批，是駐日代表謝長廷「逼死了這個蘇啟誠。」曾是謝長廷競選時網路執行長的「卡神」楊蕙如，當時利用網軍汙衊駐大阪辦事處，被認為是間接造成蘇啟誠輕生的原因之一。

2020年，日本沖繩石垣市議會通過將釣魚台列嶼的所在行政區名，從「登野城」變更為「登野城尖閣」，外交部強調釣魚台列嶼主權屬於中華民國，但謝長廷卻發文說，「1971年6月，美國宣布把釣魚台列嶼和琉球交與日本管領。並於1年後的5月15日執行，從此日本有了事實管領權。這是歷史的一頁。」有網友即在留言區反問：「請問您是哪一國的駐日代表？」

2020年，停靠在日本橫濱港的鑽石公主號郵輪上的船客深陷新冠疫情，謝長廷不顧中央疫情中心，臉書上表示，已詢問每位台灣乘客的意願，他們對於政府有意派包機接回一事表示感謝，但希望低調回台，且回台灣不必再隔離。

日本政府去年8月正式啟動福島電廠核汙水排海作業，謝長廷在臉書發文表示，三一一地震後，世人對放射性的議題有些敏感，「其實微量的放射性元素反而對身體有益」，例如北投溫泉、日本玉川溫泉，引起台灣輿論譁然。

日本 釣魚台 疫情

上一則

新聞眼╱一中各表？各表一中？不必糾結

下一則

傳謝長廷將掌司法院 綠稱絕對夠格 藍委憂逼死法官

延伸閱讀

傳謝長廷將掌司法院 藍委憂逼死法官

傳謝長廷將掌司法院 藍委憂逼死法官
美國會演說 岸田聘雷根講稿寫手代筆、反覆聽錄音練習

美國會演說 岸田聘雷根講稿寫手代筆、反覆聽錄音練習
日本晶片國家隊Rapidus 成立美國首間銷售據點

日本晶片國家隊Rapidus 成立美國首間銷售據點
紅麴案延燒 日本消費者廳發現18機能性食品有疑慮

紅麴案延燒 日本消費者廳發現18機能性食品有疑慮

熱門新聞

中共總書記習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。（聯合新聞網影音）

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

2024-04-10 06:06
中共總書記習近平（右）和台前總統馬英九（左）重演世紀之握。（記者廖士鋒／攝影）

馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

2024-04-10 05:02
前總統馬英九在北京大學的座談會上，盛讚北大把他名字寫對了。（記者廖士鋒／攝影）

馬英九訪北京大學 盛讚「我的名字只有你們寫對了」

2024-04-09 07:38
0403花蓮大地震，特搜人員挺進花蓮小錐麓步道災區，將連男遺體搬運送上救護車。圖／屏東縣消防局提供

遇地震丈夫遭巨石活埋獨缺左手臂 妻女拜託搜救隊順利找回

2024-04-08 12:36
胡女遺體下午2時許被送下山，2時半許抵達花蓮市立殯儀館。(記者陳敬丰／攝影)

花蓮強震／第13名罹難者身分確定 21歲背包客胡姓女子遺體下山

2024-04-06 04:30
希臘救難英雄Dimitris（穿淺色衣服者）在地震發生時，在白楊步道先救出7人，又聯手保七員警蔡昌達（右）、張曾慈軒（前排右）等人，再聯手救出5人。圖／保七第九大隊提供

希臘英雄花蓮地震勇救12人 他謙稱只是幫助其他人

2024-04-07 13:04

超人氣

更多 >
布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔
體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它

體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它
18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了

18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了
辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取
修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚

修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚