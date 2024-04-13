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傳謝長廷將掌司法院 綠稱絕對夠格 藍委憂逼死法官

台灣新聞組／台北13日電
駐日代表謝長廷傳將被提名司法院長。(本報資料照片)
駐日代表謝長廷傳將被提名司法院長。(本報資料照片)

準總統賴清德即將在5月20日上任，傳出駐日代表謝長廷可能在10月底被提名司法院長。準閣揆卓榮泰昨天表示，司法院人事時程未到，現在賴清德與他商量、討論內閣人選比較多，對司法院長沒有任何討論，也沒有任何的計畫，且這是總統職權。黨政人士也指出，目前沒相關討論。

國民黨立委王鴻薇表示，謝長廷任駐日代表時曾逼死優秀外交官，若擔任司法院長，難道要逼死檢察官、法官嗎？謝曾說過要退出政壇，結果一直不死心，還要擔任司法院長，到底什麼時候才要退出政壇？

國民黨立委賴士葆表示，看到謝長廷可能任司法院長的消息，差點從椅子摔下來，政治性格這麼高的人怎麼適合當司法院長？ 司法院長要主持大法官會議，大法官是人民權益受損的最後浮木，司法院長應盡量不用政治人物出身的，用學者、用法律系教授、法官出身的，可能較適合，謝長廷非常不適合。

民進黨原謝系立委李坤城表示，謝長廷具有實務與法學的學養，若被提名擔任大法官絕對夠格，但司法院長提名權在總統，最終人事案還是要由總統而定。

李坤城指出，謝長廷資歷豐富，過去是律師實務經驗夠，絕對符合大法官的資格，現在聯想謝長廷可能被提名為司法院長，可能和謝長廷駐日代表任期至五二○，司法院長許宗力任期到10月底，所以有這樣的聯想。

司法院長人事案需要經過立法院行使人事同意權，現在國會生態三黨不過半，人事同意權是否通過要看在野黨臉色。知情人士透露，民眾黨主席柯文哲與謝長廷有交情，若司法院長提名謝長廷，有望可以爭取民眾黨支持，有助於人事案通過，相信賴清德會做通盤評估。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，目前沒任何消息，現在優先以五二○上任的內閣團隊任命為主，司法院長任期到10月，現在沒有處理急迫性，也不是現在要處理的人事案，不需要先討論假設性問題。

大法官 賴清德 國民黨

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