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藍：新閣獨、老、南 新系復辟 白：派系平衡凌駕專業

記者屈彥辰、歐陽良盈／台北13日電
國民黨立法院黨團書記長洪孟楷（中）12日表示，新內閣人事「獨、老、南」，台獨派色彩鮮明，老面孔不斷，充斥「台南幫」、「高雄幫」，令民眾難期待。(記者蘇健忠／攝影)
國民黨立法院黨團書記長洪孟楷（中）12日表示，新內閣人事「獨、老、南」，台獨派色彩鮮明，老面孔不斷，充斥「台南幫」、「高雄幫」，令民眾難期待。(記者蘇健忠／攝影)

準行政院長卓榮泰昨天公布第二波內閣人事，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，新內閣人事「獨、老、南」，台獨派色彩鮮明，老面孔不斷，充斥「台南幫」、「高雄幫」，令民眾難期待。民眾黨團批評，內閣人事安排，派系平衡比專業重要。

洪孟楷質疑，準總統賴清德是否要繼續抗中保台路線，延續台獨路線？他呼籲卓榮泰就職後兩周內，須向國會提出施政方針，向民眾說明清楚未來四年，如何做好治安、食安及經濟安定物價穩定，讓國人放心。

國民黨團副書記長王鴻薇表示，讓人反感、吃相難看的新潮流盤踞在新內閣裡，全面復辟，甚至不避諱任用極具爭議的人物擔任閣員。

她說，卓榮泰、準行政院副院長鄭麗君的資歷都在輔選，新內閣是政治掛帥，把專業擺一邊。

王鴻薇說，準文化部長李遠過去於台北市政府主持台北影音實驗學校，學生人數愈辦愈少，過程充滿爭議，成了失敗案例。賴清德卻把李遠當作寶，要向民眾展示什麼樣的訊息？若連被監察院13比0彈劾的人（指陳金德），都能出任公共工程會主委，這不是國家的悲哀嗎？

國民黨團副書記長許宇甄說，賴清德用人小圈圈化，行政院變成了賴清德的家臣中心，高階官職成了收攏近臣的工具。準總統府秘書長潘孟安、準內政部長劉世芳、準交通部長李孟諺、準工程會主委陳金德、準陸委會主委邱垂正、準行政院發言人陳世凱等都屬新潮流，「新潮流不倒，台灣不會好」。

民眾黨立院黨團副總召黃珊珊則揶揄，「民進黨很多的高官都是全能的，什麼單位都可以去」，目前看起來，內閣人事安排非專業導向考量，而是派系利益導向，派系平衡比專業重要。

賴清德 國民黨 彈劾

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