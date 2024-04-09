賴內閣首波公布 卓榮泰、鄭麗君接正副閣揆 陳世凱接發言人

總統當選人賴清德今天正式宣布，由民進黨前主席卓榮泰（左二）出任520後新任行政院長，搭配青平台基金會董事長鄭麗君（右二）出任副閣揆，準行政院秘書長為龔明鑫（左一）、準行政院發言人為陳世凱（右一）。 記者季相儒／攝影

內閣名單 行政院長：卓榮泰 行政院副院長：鄭麗君 行政院秘書長：龔明鑫 行政院發言人：陳世凱

520政府交接之際，準總統賴清德 今天舉行記者會，宣布第一波內閣人事，民進黨 前主席卓榮泰將接任行政院長。賴清德表示，卓榮泰擔任閣揆可以發揮三項功能、他也對卓籌組的內閣有三項期勉，包括籌組「行動創新ＡＩ內閣」、朝野有共識的議題，應該優先解決、積極落實國家希望工程。

賴清德今早偕同卓榮泰共同出席記者會，賴清德說，他今天很高興跟國人報告，卓榮泰已經接受他的邀請，擔任新政府的行政院長。

總統當選人賴清德今天正式宣布，由民進黨前主席卓榮泰出任520後新任行政院長。記者杜建重／攝影

賴清德說，他和卓榮泰是好戰友，過去曾是立法院的同事，在行政院他擔任院長，卓擔任秘書長，兩人也是民進黨前後任的黨主席，一起為共同的價值與理想奮戰，彼此支援、互相信賴。

賴清德說，在目前的政治情勢中，卓榮泰擔任行政院長，可以發揮三項功能，第一，他長於溝通、善於協調，能夠在複雜的問題中，超越個人或政黨的分歧，迅速找到方向，站在公共利益的立場凝聚共識，提出對策、解決問題。

第二，賴清德說，卓榮泰可以完全掌握來自中央與地方、議會與行政的各項議題，卓擔任過兩屆市議員，兩屆立委，習於傾聽民意，知道議會的議事運作，卓也曾擔任總統府副秘書長，兩度出任行政院秘書長，嫻熟國政。

賴清德說，第三，卓榮泰完全清楚國家未來的方向，卓在這場大選中擔任競選總督導，也參與「國家希望工程」的研討。卓擔任行政院長，可迅速率領團隊落實國家希望工程，推動國家繼續前進。「但我們很清楚，這是一個新的局面，未來必然有一連傳的問題尚待克服」。

賴清德表示，因此他對卓榮泰籌組的內閣也有三個期勉，首先要能秉持行動與創新的精神，能夠形成「行動創新ＡＩ內閣」 ，能夠聽取民意、解決民瘼，回應人民的期待。

賴說，第二，針對對國家社會有益，且朝野有共識的議題，應該優先解決；對社會國家沒有益處又分歧的議題，應該先擱置；至於尚未取得共識的重大議題，應該建立平台、擴大參與、廣徵民意，追求最大的社會共識。

第三，賴清德說，期勉新內閣能積極有效地極落實國家希望工程，特別與人民息息相關的經濟發展、弱勢照顧、治安、食安、道安、校安、公安、居住安全、網路安全等安全工作。0403的後續重建工作，也希望如期如質完工，將對民眾生活的影響降到最低。

接任閣揆，卓榮泰表示，新的團隊也需要新的國會支持合作，任何有感政績都是行政、立法合作的結果，誠意溝通、人民優先，就是未來新團隊最中心思想。