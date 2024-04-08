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搜救還沒完…台灣東部外海又震 規模5.1 花蓮宜蘭震度4級

觀察站／國防事務活棋李仲威 看賴政府如何善用

本報記者洪哲政
前海委會主委李仲威。(本報資料照片)
前海委會主委李仲威。(本報資料照片)

外傳海委會前主委李仲威接任國防部長呼聲高。李仲威固然是賴政府未來國防事務的活棋，但出線仍存在變數。

八○年代行政院長郝柏村曾推動肅清海岸走私偷渡的「靖廬專案」，動員海軍艦艇協助保七實施對越界大陸漁船實施威力掃蕩，外傳李仲威時任131艦隊居庸艦艦長，面對出沒在鼻頭角海域遲未離開12浬領海的大陸鐵殼船，曾強勢以機槍射擊驅離目標。李仲威也曾在海軍副司令任內率碧海專案團隊訪問太平洋艦隊司令部，具備與美交流經驗。

但軍方傳出異音，指美方高度重視台灣城鎮戰與後備戰力提升，目前軍事採購都朝向這面，海軍出身的國防部長能否貫徹政策，不無疑慮；國安團隊也屢傳賴清德應任用本省藉國防首長，或在現職已有優勢的文職首長，如國安會秘書長顧立雄，抬轎者眾，各自透過管道運作。李仲威任用與否，近期屢次被推到檯面上討論，背景並不單純。

有軍方將領回憶，早在陳水扁執政時，時任立委的賴清德在台南出席一場多明尼加總統來台訪問的國宴，面對無法以台語表達的軍官，賴敬酒曾索性跳過去，當時能操台語的將領只有扁侍衛長申伯之與余連發。有人據此推論，賴清德不無可能任用本土派將領，以凸顯深綠本色。

美方質疑海巡署處理金廈水域三無船隻事件不夠周延之際，李仲威治軍經驗，對未來的賴政府而言彌足珍貴，不管是出掌國防部或海委會，都是活棋。本土退將、文職首長或無特殊交際的退將，誰能出線執掌國防事務？都在總統當選人賴清德一念之間。

賴清德 國防部 陳水扁

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