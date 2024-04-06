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盧秀燕訪星成果 將循蔣萬安模式 尊重對方安排

記者陳秋雲／台中6日電
新加坡了解5日是大甲媽祖遶境起駕，官方特別安排台中市長盧秀燕(前中)參拜當地最古老的媽祖廟。(取自任梓銘臉書)
新加坡了解5日是大甲媽祖遶境起駕，官方特別安排台中市長盧秀燕(前中)參拜當地最古老的媽祖廟。(取自任梓銘臉書)

台中市長盧秀燕出訪新加坡，今天凌晨返國；出發前曾表示「該見的該談的，都會進行」，盧秀燕此行會面新加坡政要層級有多高？是否與被視為新加坡總理李顯龍接班人的副總理黃循財見面，備受矚目。據了解，中市府循「蔣萬安模式」，均未證實，將待星國官方臉書是否進一步公布。

據當地報載，黃循財本月4日、5日到寮國出席第11屆東協財長等會議，盧秀燕3日中午抵達，但當天因花蓮大地震，中市府二級開設應變中心，盧在機場及下機後忙著掌握國內狀況。因此，除非當天已抽出空檔跟黃循財見面，否則極可能無法見面。

不過，盧團隊這三天安排的行程並不緊湊，有數段「彈性時間」，有機會與李顯龍等星國高層會面。

台北市長蔣萬安去年訪星國見到李顯龍，市府團隊事後並未證實；兩天後新加坡官員貼出臉書，而且中英文版不同，英文版尺度較大。據了解，盧秀燕見誰、談了什麼，中市府最可能循「蔣萬安模式」，尊重對方安排，不對外證實。

昨天是大甲媽祖遶境進香起駕日，新加坡西北區市長任梓銘在臉書以「有朋自遠方來」貼文歡迎盧秀燕到訪，並安排盧一行參拜新加坡最古老、對當地福建人最重要的天福宫媽祖廟。任梓銘透露，幾個月前曾與盧秀燕會面，也與台中市副市長鄭照新有十多年的交情。

盧秀燕與任梓銘討論社區發展理事會在新加坡建設和團結發揮關鍵作用，另分享數位化和基層組織如何幫助更完善實施政府方案、傳達政府政策，為居民提供及時援助。

盧秀燕前天拜會新加坡體育局，關心新加坡國家體育場何以受到國際巨星青睞的關鍵策略。盧表示，中台灣沒有大型室內場館，不少運動賽事，還有娛樂表演都跳過台中，市府排除萬難，獨立籌措預算，終於讓台中巨蛋動土，完工後搭配鄰近洲際棒球場，邀請國際巨星表演不是夢，也可舉行娛樂及運動賽事，與國際接軌。

新加坡 臉書 花蓮大地震

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