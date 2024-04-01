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民進黨不思改革 當起違憲糾察隊

記者 陳熙文、林河名
民進黨團總召柯建銘。(本報資料照片)
民進黨團總召柯建銘。(本報資料照片)

民進黨立法院黨團日前於黨團大會中通過，將啟動「天天甲動」，黨團總召柯建銘誓師說，黨團必須走出八年舒適圈，祭出緊迫盯人戰術，時時刻刻盯住每一場委員會和院會。此話好聽一點來說，是全面備戰，接招藍白黨團的攻勢；但實則語帶威脅，暗示民進黨團全員到齊，隨時可以癱瘓議事，回到當年國會少數的武鬥老路。

立法院攻防一向分文爭、武鬥。文爭講究政策論述，以及黨團對議事規則的嫻熟度；武鬥則是在必要時刻，透過干預會議、占領主席台等肢體動作，企圖阻礙議事進行，以避免讓反對的議案在委員會或院會中過關。

柯建銘「天天甲動」說得慷慨激昂，但恐怕沒有意識到，國會氣氛如此，多半是民進黨過去執政八年所種下的因。

回顧過去八年，民進黨仗著過半數席次，將國會把持在手中，立法院常常淪為「立法局」，每有重大議案送入立法院，審查時間或長或短，全憑民進黨一黨之意；在野黨不論比人數或比凶狠，都無法威脅民進黨，一再慘遭輾壓。

舉例來說，當年民進黨團提出「一事不二議」，封殺在野黨提案，讓在野黨再也不能用「案海」策略來技術性杯葛審查，在野黨被逼只能「武鬥」，每回都上演占領主席台的戲碼；當肢體衝突成了常態，國會已成了競技場。

民進黨八年完全執政，國會改革只改了皮毛，如今藍白聯手準備大刀闊斧，民進黨卻急著出面當起「違憲糾察隊」。

藍白陣營部分國會改革提案，或許還有商榷餘地，但正如民眾黨團總召黃國昌所說，民進黨團就像患了「失憶症」，因為民進黨立委過去也提過類似的案子，卻從沒看過民進黨團出來高喊「違憲」，這許多法案，後來甚至成為蔡英文總統的競選政見。

民進黨完全執政時，只有民進黨不想過的法案，沒有過不了的法案；如今，民進黨已非國會多數，但國會改革跳票八年，現在向人民誠懇道歉都猶恐不及，更應該朝野合作，推進國會改革，而不是自認老大，把不想通過的法案統統批為「違憲」，成了阻礙改革的絆腳石。

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