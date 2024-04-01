涉洩密? 吳子嘉：邱國正求去恐另有隱情

國防部長邱國正。 (本報資料照片)

國防部 長邱國正之子邱晃年傳出召妓醜聞，加上多部不雅片遭外流，致使邱國正口頭向總統請辭，但獲慰留。對此，媒體人吳子嘉指出，邱國正兒子的照片一夕傳開，表示雙方翻臉了，研判對方有想要的東西沒得手。至於邱國正辭職緣由，並非因兒子涉黃而覺得無顏率領三軍，而是察覺此事件恐涉及「洩密」層面。

本報系聯合新聞網報導，邱國正任職於國安局的兒子日前被爆出召妓，同時多部不雅影片與一張邱國正兒拿著健保 卡的照片遭外流，目前國安局已立案調查。而究竟邱國正兒子為何要拿健保卡拍照，吳子嘉日前在「關鍵時刻」節目中分析，對方的目的就是要恐嚇、威脅他。

不僅如此，網路上也流傳著一張邱國正與兒子的家庭合照，吳子嘉大膽推測，這張照片應是從手機下載給對方當作「抵押品」，健保卡照片亦同。此外，邱國正兒與他人拍攝的清涼照則是「存證照片」，作為現場證據。「證據要做什麼？」吳子嘉點出可能原因有二，其一是欠錢，與人性交易沒給錢；其二，答應給對方洩密用的文件，然而事後卻不給，反遭對方逼迫、恐嚇。

「最重要的問題是，為什麼邱國正兒子的照片突然間被統統散發出來？」吳子嘉點出，代表雙方翻臉、破局了。針對外界好奇邱國正為何請辭，吳子嘉認為，邱國正請辭是察覺到背後恐有更嚴重的事，由於邱國正全家合照已被外流，不清楚對方是否掌握國防部其他照片，「邱國正兒子也許有跟他講，什麼東西在對方手上，邱國正一聽寒毛直豎，自認無法再當國防部長，得走人」。

台北中國時報報導，綜合軍方與情治圈分析，媒體刊登邱晃年3張外流照片分屬多年，其中，他手拿健保卡的照片研判應是疫情 期間視訊看診的照片，而非外界揣測，因為涉黃遭人脅迫拍照；另一張少尉畢業任官照片，一旁合照的是時任軍情局長張戡平，年代在2009年到2011年間，時間久遠，應是邱晃年手機存留的照片外流。