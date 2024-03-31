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賴清德布局新內閣 卓榮泰搭林佳龍呼聲高

記者蔡晉宇、侯俐安、周佑政／台北31日電
距離五二○愈來愈近，準總統賴清德的新內閣人事備受注目。(本報資料照片)
距離五二○愈來愈近，準總統賴清德的新內閣人事備受注目。(本報資料照片)

五二○蔡下賴上，新內閣人事備受注目，閣揆人選準總統賴清德尚未做最後決定，但部會首長布局漸有眉目。民進黨內知情人士表示，曾聽過賴清德私下評價幾位部會首長，據悉，除了現在被釘得滿頭包的數位部長唐鳳幾乎確定打包走人，另有衛福部、交通部、文化部與教育部，被列入留校察看對象。

近來政壇盛傳，閣揆人選民進黨前主席卓榮泰出線機會最大，甚至卓日前出席活動，地方人士現場都直接大喊「院長好」；綠營內部訊息顯示，對於閣揆人選，賴清德尚未做最後決定。

賴清德上任後首位閣揆備受注目，除了卓榮泰、青平台董事長鄭麗君外，屏東縣前縣長潘孟安是個不可忽視的人選，但黨內人士分析，潘行事作風較有爭議，若入閣入府，比較可能的位置仍是為賴清德背後獻策的幕僚長。

近來政壇最火熱的議題則是「卓龍配」，由卓榮泰搭配林佳龍組閣；此布局顧及貫徹賴清德意志與派系平衡，但原本的行政院副院長熱門人選鄭文燦該擺在哪個位置，則又是另一問題。民進黨人士指出，閣揆人選仍不脫卓榮泰、鄭麗君、潘孟安這三人其中之一。

閣揆人選尚未有譜，不過五二○後新內閣的部會首長布局漸有眉目。除了數位部長唐鳳已難留任，民進黨內知情人士表示，曾聽過賴清德親口抱怨過的部會首長，還有文化部、衛福部、交通部、教育部。

關於四個留校察看部會首長，民進黨人士指出，衛福部長薛瑞元異動機會高，不單單是政黨政治因素，因薛瑞元與前任部長陳時中同屬「北醫派」，照醫界傳統，沒有同一派系一直掌權道理，賴清德醫界出身，自然也會明白；目前接替人選，以正在推動賴清德「健康台灣」政見的召集人、成大醫院前院長陳志鴻呼聲高。

至於教育部長潘文忠，施政表現堪稱中規中矩，朝野立委均無太大程度攻擊；但賴清德曾私下詢問潘文忠表現如何，對方給出中上評價後，賴淡淡回了一句評價不甚高、且相當直接的話，顯然已有自己想法。教長可能接棒人選，則以成大前校長蘇慧貞呼聲高。

賴清德 民進黨 教育部

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