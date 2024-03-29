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招商、施政顯實力 蔡英文美商宴讚盧秀燕：台中做得好

記者劉柏均／台中29日電
台中市長盧秀燕28日晚間出席台灣美國商會晚宴，更與蔡英文總統、副總統當選人蕭美琴、AIT處長孫曉雅同場互動。(圖／中市府提供)
台中市長盧秀燕28日晚間出席台灣美國商會晚宴，更與蔡英文總統、副總統當選人蕭美琴、AIT處長孫曉雅同場互動。(圖／中市府提供)

台中市長盧秀燕與美方互動密切，日前傳可能訪美是「鋪路2028」，盧表示是以「城市交流」請幕僚安排，「不排除美國」，強調「不必多想」；今晚更應台灣美國商會邀請，出席2024年謝年飯晚宴，更與蔡英文總統、副總統當選人蕭美琴、AIT處長孫曉雅同場互動，蔡英文更於致詞時，特別向現場介紹盧，也讚許其台中市政治理得宜。

盧秀燕以高支持度連任台中市長，2024立委選舉更在台中開紅盤，更被視為藍營2028挑戰總統大位的熱門人選，近年民調、滿意度等更「霸榜」，政治實力不容小覷；蔡英文總統也相當重視盧秀燕，晚間於美國商會年飯致詞時，特別介紹盧，並肯定她治理台中成績「台中做得好。」

中市秘書處長謝佳蓁表示，台中與美國互動緊密，在運動、觀光旅遊、教育、文化、經貿投資等方面密切交流合作，今年接待多個美國訪團蒞府拜會，包含美國托倫斯市長陳光豪、交通部前副部長Victor M. Mendez等。消防局3月初也赴美參訪緊急救護制度，作未來相關政策制定與規畫參考。

謝佳蓁說，中市府與台灣美國商會互動頻繁，去年7月商會參訪台中，邀請盧秀燕向多家美商公司代表介紹城市發展與投資環境。台中近年獲各界肯定，中央推行的「投資台灣三大方案」以投資台中最多，合計共298件，總投資金額達3395億元，創造多達2萬4000多個就業機會。

盧秀燕是位「可樂迷」，晚宴上，可口可樂公司也專程上前致意。謝佳蓁提到，有多數企業肯定台中投資環境，包含美國記憶體大廠美光（Micron）加碼投資，於去年啟用台中四廠；Costco則在南屯區、北屯區均設有分店，南屯區分店更是Costco全球800多間分店中獲利第一名的「店王」。

台中市長盧秀燕晚間出席台灣美國商會晚宴，更與蔡英文總統、副總統當選人蕭美琴、AI...
台中市長盧秀燕晚間出席台灣美國商會晚宴，更與蔡英文總統、副總統當選人蕭美琴、AIT處長孫曉雅同場互動。圖／中市府提供

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