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郭昱晴透露黃國昌連私下也在咆哮 曾把女綠委嚇壞了

記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨全新直播節目「老闆叫我開直播」播出第二集，由民進黨發言人戴瑋姍搭配民進黨立委郭昱晴主持。（取自民進黨直播）
民進黨全新直播節目「老闆叫我開直播」播出第二集，由民進黨發言人戴瑋姍搭配民進黨立委郭昱晴主持。（取自民進黨直播）

台灣民進黨全新直播節目「老闆叫我開直播」昨晚播出第二集，由民進黨發言人戴瑋姍搭配民進黨立委郭昱晴主持。兩人現場點評立法委員演技，郭昱晴表示，民眾黨立委黃國昌「演技零分」，因為演得太超過了，甚至連沒鏡頭在拍的私下場合，竟也在咆哮，曾讓民進黨立委林月琴因此嚇到了。

郭昱晴分享擔任新科立委1個多月的心得，她表示，五花八門的陳情選服非常多，有幾個非常神奇的要求，例如指定去某個路口當義交，還有要求幫忙代購韓團演唱會門票還指定搖滾區等。

郭昱晴過去是演藝圈出身，談到本屆立法院誰該拿金馬獎？郭昱晴說，質詢應該是有問有答，有完整的過程才是真正的質詢，但有些立委自顧自地拿起麥克風一直講，也不給官員回答，後來才發現原來只是為了回去剪短影音，完全失去立委監督的意義。

黃國昌日前在立院黨團協商時對民進黨團總召柯建銘咆哮，也成為直播話題。戴瑋姍問，黃國昌這樣的演技給幾分？郭昱晴馬上回0分，因為演太超過了。

郭昱晴也分享，黃國昌不只在媒體鏡頭前如此，私底下也是一樣。曾有一次立院教文委員會登記質詢時，民進黨立委林月琴沒看到黃國昌在身後，拿起筆就要登記，黃國昌大聲咆哮，「妳有沒有看到我在這邊排隊啊，妳隨便這樣就插進來啦」，林月琴馬上連聲抱歉，說是真的沒看到；但黃國昌還是不給台階下。

郭昱晴說，黃國昌在朝野協商時，因為被柯建銘插話，開始咆哮；對林月琴，則是誤會對方有意插隊，於是咆哮，「他就最討厭人家亂插」。一旁的戴瑋珊聽到這，突然笑到崩潰，還用雙手掩面。

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