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律師團有涉詐主謀？綠委吳思瑤喊冤

台灣新聞組╱台北26日電
民進黨團幹事長吳思瑤。(記者蘇健忠／攝影)
民進黨團幹事長吳思瑤。(記者蘇健忠／攝影)

國民黨立委王鴻薇與台北市議員張斯綱25日在立法院舉行「揭露吳思瑤律師團有涉嫌詐欺、洗錢犯罪首謀！」記者會，控訴民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤的律師團隊中，出現涉嫌詐欺及洗錢犯罪案、現已遭羈押禁見的律師黃耕鴻，且兩人不僅曾一同站路口拜票，甚至還一起吃勝選慶功宴。王鴻薇質問，吳思瑤跟涉嫌詐騙集團首謀慶功，要受害者情何以堪？她更狠酸，吳思瑤是在跟捲入im.b吸金詐騙案的民進黨前立委陳歐珀看齊。

對此，吳思瑤說，絕對支持檢調嚴查、毋枉毋縱、絕不寬貸，但也不要無限上綱，國民黨硬要把她跟詐騙集團畫上等號，會不會扯太遠了。

王鴻薇指出，自己上周才為此案質詢法務部長蔡清祥，而此案會東窗事發，是調查人員2023年8、9月偵辦數起詐團案件，發現律師鄭鴻威、黃耕鴻等人，涉嫌趁陪同詐騙案「車手」接受偵訊時，利用閱卷機會刺探檢察官聲押的偵查卷證，獲知再通報給詐團違法利用。

記者會上，王鴻薇出示黃耕鴻2020年在臉書的照片，質疑黃耕鴻是吳思瑤律師團的成員，以及吳思瑤競選立委時，他幫吳思瑤助選，還一起站路口拜票，甚至連吳思瑤立委勝選慶功宴，黃嫌都是座上嘉賓，王鴻薇說，吳思瑤與黃耕鴻是什麼樣的關係，吳思瑤應該對外說清楚講明白。

張斯綱也表示，吳思瑤與黃耕鴻在臉書互動熱絡，吳思瑤是用「個人帳號」替黃耕鴻的貼文按讚，並非是小編用官方帳號公關式的按讚，還一起聚餐，可見雙方熟識、有交情。

詐騙集團 國民黨 臉書

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