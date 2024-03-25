藍委提案 今年起停砍公教年金 有人憂被批「反改革」

公教年金改革將滿六年，近期物價飆升，國民黨立委紛提案，主張自今年起停止遞減退休公教所得替代率。圖為當年全教產等團體抗議公教年改的畫面。（本報資料照片）

年金改革實施將滿6年，多位國民黨 立委提案，希望自今年起停止遞減所得替代率。對此，國民黨內仍有雜音，憂心被貼上「反改革」標籤。

年金改革自2018年7月上路，退休公教人員支領月退休金 者，18％優存兩年半歸零，所得替代率則設有10年過渡期，於改革首年降至本俸二倍的75%，再依年減1.5個百分點的幅度，在2029年降至60%。

截至去年底，年資滿15年的退休公教人員，所得替代率已從最初的本俸二倍45%降為39%；年資滿35年者，所得替代率已從75%降至69%。

國民黨立委賴士葆、張智倫與張嘉郡近期提案修正「公務員退休資遣撫卹法」，國民黨立院黨團則提出「公立教職員退休資遣撫卹條例」修正草案，都是針對退休公教已經被連砍5年的所得替代率，自今年起停止再降。

退休公教團體近期頻透過拜會或致電國民黨立委，積極遊說要求連署提案。不過，不具名藍營立委擔憂，修法的結果能否確保退撫基金的財務缺口不再惡化，以及避免被民進黨 操作成「反改革」，影響社會觀感，還需要更細緻的討論，並認為現階段恐還不是適合重啟檢討年改的時機。

另有藍營立委表示，個別立委的提案必須尊重，但如果推出黨團版本，等同黨團集體意志，這一屆年輕的新科立委不少，這樣的修法能否爭取到相對剝奪感重的年輕族群支持，必須深思。

國民黨團書記長洪孟楷說，民進黨政府粗糙的年改造成的不公現象，卻可以在前瞻建設花台幣8000億元、超徵稅收3000億元，確實存在矛盾；既然有提案，未來會廣泛徵詢大家的意見，在委員會詳細討論，也希望行政部門先給予精確的試算，確保財政上不會有問題。

國民黨團首席副書記長林思銘表示，對的事不用怕民進黨貼標籤，軍公教退休金被砍，已是違反信賴保護原則，卻被「綠色大法官」宣布合憲；國民黨不會因為怕被貼標籤就不做，這會期一定會推動修法。民眾黨團則對該案尚未表態，仍待內部討論後形成共識。

民進黨團幹事長吳思瑤說，年改最主要的宗旨，是要讓退撫基金永續穩定，才能夠確保現役的公務員退休金是穩定的，國民黨現在又要反改革，以後退撫基金不夠了，年輕公務員未來的退休金都會有風險，這是牽一髮動全身，不應該讓年輕世代為難。