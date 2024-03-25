我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州出現20年來首宗山獅致命攻擊 兄弟檔1死1傷

馬英九4／1登陸 訪北京是重頭戲 出席祭黃帝陵大典

藍委提案 今年起停砍公教年金 有人憂被批「反改革」

台灣新聞組／台北25日電
公教年金改革將滿六年，近期物價飆升，國民黨立委紛提案，主張自今年起停止遞減退休公教所得替代率。圖為當年全教產等團體抗議公教年改的畫面。（本報資料照片）
公教年金改革將滿六年，近期物價飆升，國民黨立委紛提案，主張自今年起停止遞減退休公教所得替代率。圖為當年全教產等團體抗議公教年改的畫面。（本報資料照片）

年金改革實施將滿6年，多位國民黨立委提案，希望自今年起停止遞減所得替代率。對此，國民黨內仍有雜音，憂心被貼上「反改革」標籤。

年金改革自2018年7月上路，退休公教人員支領月退休金者，18％優存兩年半歸零，所得替代率則設有10年過渡期，於改革首年降至本俸二倍的75%，再依年減1.5個百分點的幅度，在2029年降至60%。

截至去年底，年資滿15年的退休公教人員，所得替代率已從最初的本俸二倍45%降為39%；年資滿35年者，所得替代率已從75%降至69%。

國民黨立委賴士葆、張智倫與張嘉郡近期提案修正「公務員退休資遣撫卹法」，國民黨立院黨團則提出「公立教職員退休資遣撫卹條例」修正草案，都是針對退休公教已經被連砍5年的所得替代率，自今年起停止再降。

退休公教團體近期頻透過拜會或致電國民黨立委，積極遊說要求連署提案。不過，不具名藍營立委擔憂，修法的結果能否確保退撫基金的財務缺口不再惡化，以及避免被民進黨操作成「反改革」，影響社會觀感，還需要更細緻的討論，並認為現階段恐還不是適合重啟檢討年改的時機。

另有藍營立委表示，個別立委的提案必須尊重，但如果推出黨團版本，等同黨團集體意志，這一屆年輕的新科立委不少，這樣的修法能否爭取到相對剝奪感重的年輕族群支持，必須深思。

國民黨團書記長洪孟楷說，民進黨政府粗糙的年改造成的不公現象，卻可以在前瞻建設花台幣8000億元、超徵稅收3000億元，確實存在矛盾；既然有提案，未來會廣泛徵詢大家的意見，在委員會詳細討論，也希望行政部門先給予精確的試算，確保財政上不會有問題。

國民黨團首席副書記長林思銘表示，對的事不用怕民進黨貼標籤，軍公教退休金被砍，已是違反信賴保護原則，卻被「綠色大法官」宣布合憲；國民黨不會因為怕被貼標籤就不做，這會期一定會推動修法。民眾黨團則對該案尚未表態，仍待內部討論後形成共識。

民進黨團幹事長吳思瑤說，年改最主要的宗旨，是要讓退撫基金永續穩定，才能夠確保現役的公務員退休金是穩定的，國民黨現在又要反改革，以後退撫基金不夠了，年輕公務員未來的退休金都會有風險，這是牽一髮動全身，不應該讓年輕世代為難。

退休金 國民黨 民進黨

上一則

「不忍她受苦」 載失智母落海 士官獲救母不治

下一則

蕭美琴訪歐州議會、捷克、波蘭、立陶宛 結束行程抵台

延伸閱讀

呼籲修改47號提案 聖谷東區社團發起簽名活動

呼籲修改47號提案 聖谷東區社團發起簽名活動
柯文哲、蔣萬安大戰 國民黨議員酸柯「政壇吸血鬼」

柯文哲、蔣萬安大戰 國民黨議員酸柯「政壇吸血鬼」
綠遞橄欖枝盼朝野對話 藍：有扁連會陰影

綠遞橄欖枝盼朝野對話 藍：有扁連會陰影
民主基金會執行長難產 藍委：卡韓怎協商？

民主基金會執行長難產 藍委：卡韓怎協商？

熱門新聞

男子朝同居女友的4名女兒接連硬上、指侵及逼口交，法院依加重強制性交、兒少性剝削等367罪，一共判他15年。示意圖。（本報資料照片）

台4姊妹遭母男友性侵 命含冰淇淋逼口交硬上362次

2024-03-23 20:38
CNN報導，台積電海外擴廠面臨人才短缺、東西文化差異等重大挑戰。路透

CNN走訪台積電工廠內部 讚台灣人才是其秘密武器

2024-03-23 15:54
總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）被控與隨扈不倫戀，花蓮地院昨判賠。圖／本報系資料照片

台總統府前發言人不倫戀判賠 人夫隨扈痛訴「活在地獄」

2024-03-20 15:19
高雄前立委王世雄7年前赴中國接受換肝手術，整體花費約800萬元(約26萬美元)，他身上有著一名28歲年輕人「新鮮的肝」，卻不敵胰臟癌考驗，病逝高雄長庚醫院。(本報資料照)

出身高雄世家 台前立委王世雄癌逝 憾未把父骨灰帶回台

2024-03-21 10:24
楊姓男子前晚開槍掃射桃園警分局景福派出所，逃逸時與警方駁火，最後被重重警力包圍制伏（圖），警員蔡淳宇圍捕時在分局前中彈送醫。(記者周嘉茹／翻攝)

警匪駁火99槍 台灣史上第3起派出所遭槍擊

2024-03-24 14:52
彰化縣女子林姝妤（左）夥同父母一家人誘出張姓男友殺害棄屍，最高法院判林女無期徒刑定讞。（圖／翻攝自林女臉書）

蛇蠍酒女全家動員…誘殺男友棄屍盜領15萬美元 判無期

2024-03-21 11:08

超人氣

更多 >
接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸

接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸
資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝

資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝
威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響
前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑
夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」

夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」