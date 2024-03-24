政院前發言人陳宗彥疑接受性招待8次 檢調未約談

監察院調查行政院前發言人陳宗彥「小芸案」，完整調查報告揭露赤裸案情與事證。對照陳宗彥之前回應「喝花酒」指控，是人格毀滅且未經查證，更顯全案的不堪。（本報資料照片）

監察院調查行政院前發言人陳宗彥「小芸案」，完整調查報告出爐。監委王美玉、林國明、蘇麗瓊指出，酒店業者在對話時，以陳董、同學、老闆的朋友來代稱陳宗彥，暗語「喝咖啡 」代表性交易，「咖啡錢算老闆的」、「只有老闆的朋友可以喝咖啡」代表陳宗彥性交易的費用由酒店老闆吸收，甚至明講「要交代好，不要收錢，也不要問太多」，除了小芸，另有「愛佳」、「愛玲」。

陳宗彥疑似關說、接受性招待案，是去年2月被時任民眾黨立委陳琬惠揭露。陳宗彥隨即請辭，監院立案調查。調查監委認定，陳宗彥違失情節重大，今年2月20日提案彈劾 ，投票結果僅2票成立、11票不成立，彈劾不成立，引起輿論譁然。

調查報告顯示，陳宗彥疑似於賴清德 擔任台南市長任內，在2012年12月27日、2013年4月底至12月15日，共計八次，經由酒店安排與小姐外出。陳宗彥否認他就是被性招待的「陳董」，但根據對話紀錄，「陳董」是任職於市政府且協助「縮短流程時間」者，對陳宗彥說法，查案監委尚難採信。

調查報告揭露許多赤裸案情，從酒店業者間的監聽譯文、陳宗彥個人LINE畫面截圖等資料顯示，酒店業者替陳宗彥安排小姐時提及「勾出」、「勾三」、「九點勾」代表酒店業者安排小姐出場三小時或外出時間；暗語「秀錢」、「咖啡錢」、「勾三秀六」代表性交易費用，2013年11月9日的監聽譯文，甚至明講「要跟愛玲交代好，不要收錢，也不要問太多」。而酒店小姐花名有「愛佳」、「愛玲」、「小芸」，酒店員工也清楚知悉陳宗彥對出場小姐有特別要求「條件好，盡量不要有刺青的」。

除了陳宗彥案彈劾未通過，最近台南市長黃偉哲因「爐碴案」，同樣被監察委員林國明、王麗珍提案彈劾，結果以5比7未通過。國民黨立委謝龍介表示，本屆監察委員就任至今，彈劾近一百個案子，獨獨只有台南案件相關的黃偉哲、陳宗彥沒有通過彈劾，護航「台南幫」到這種程度，一點肩膀都沒有。

民眾黨前立委陳琬惠去年2月踢爆陳宗彥擔任台南市府新聞處長期間，曾到康樂隊帶小姐出場「喝咖啡」，指陳宗彥和酒店業者王孝瑋交往甚密，當年台南地檢署檢察官簽呈，指陳宗彥與王孝瑋涉及不法，最後不了了之。陳琬惠爆料一出，外界譁然，陳宗彥迅速請辭，南檢去年2月重啟調查，迄今尚無結果。南檢指出，鑑於時間久遠，資料繁雜，目前還在調卷，分析相關卷證，尚未約談陳宗彥，全案正積極偵辦中。