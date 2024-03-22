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新聞評論╱監院裝睡護賴愛將 但南檢能假裝天不會亮？

聯合報社論

監察院調查行政院前發言人陳宗彥在台南市府任內接受性招待案，發現他除協助酒店業者向市府官員關說，並疑八次接受業者「性招待」，還指定特定服務小姐。查案監委王美玉等三人認為陳宗彥涉案情節重大，上月提案彈劾，卻以2比11的懸殊比數未能成立，讓陳宗彥逃過一劫。王美玉對彈劾案未過表示遺憾，但稱會將調查結果移請台南地檢署併案調查，以釐清真相。

一個陳宗彥，變成監察院和台南地檢署的「人球」，在正常法治國家是難以想像的事。在台灣，他的案件卻成為監察院和司法體系的照妖鏡：不論是監督官箴的監察院，或是專揪不公不義的台南地檢署，「辦綠就轉彎」顯已成為新的政治潛規則。這就是台灣的「綠色奇蹟」嗎？

陳宗彥去年接任行政院發言人僅18天，即被爆料接受性招待，他完全未為自身清白辯駁，迅即請辭。可見，他深知自己所為難以饒恕。事實上，他涉及為酒店業者關說並收賄案，十年前即曾遭南檢調查；南檢在2015年以「查無實證」結案。其後，他一步步高升中央，擔任內政部次長及行政院發言人。直到他和酒店業者的通話紀錄去年外洩，他被稱為「陳董」，並在要求性招待時直呼「小芸有空嗎」。至此，其人設一夕破滅，正義形象的「疫情副指揮官」原來是貪官淫吏。即使如此，多數監委仍「捨不得」彈劾他，2比11的比數，說明了監察院的正義天平傾斜到何等地步！

陳菊領軍的監院，多的是這種「裝睡的人叫不醒」的監委，但也仍有王美玉、林國明、蘇麗瓊這類正義之士，自告奮勇調查陳宗彥案。然而，努力保持清醒的少數人調查出來的真相，卻被多數裝睡者無視及抹殺，這就是監察院目前的失神狀態。國民黨立委馬上喊著要「廢監院」，民進黨立委立刻回以「歡迎跟進」修憲，雙方都是在演戲，也模糊了眼前的問題焦點。

民進黨長年嚷嚷要「廢監院」，一旦自己執政又把監委職位占好占滿，對綠色貪官卻憐惜又放水，這算不算心神喪失？監察院可以繼續裝睡，但南檢可以繼續裝傻，假裝天都不會亮、不會有陽光照進暗室嗎？令人扼腕的是，王美玉等監委調查陳宗彥案時，函請南檢提供當年監聽譯文，但南檢推三阻四，稱因已重啟調查而無法提供。但南檢重啟調查已近一年，它端出過什麼進度嗎？

一個地方官員，不斷為酒店業者關說並收取賄賂，甚至大膽接受性招待達八次之多，導致下屬和業者必須為他設定「代號」。如此欺上瞞下的奸邪之人，竟還能步步高升，竟還讓監委大人不忍下手彈劾，難道只因他是準總統賴清德的「愛將」，就可以把監院的尊嚴都拋棄？就可以把人民對吏治的期待都踐踏？

所幸，監察院仍有以御史大夫自許的委員，王美玉等人將調查結果移請台南地檢署併案調查，至少能逼南檢面對現實，不能用天不知、地不曉的理由草草結案。更值得玩味的是，當初檢方查到陳宗彥關說，是檢察官林仲斌在偵辦員警涉貪案時意外密錄所得；林仲斌還因「非法監聽」被判刑並調離職務，次年陳宗彥案即告無疾而終。檢察官被判刑調職，涉案官員卻安然無恙，這是什麼法治景象？十年過去，南檢的天還沒亮，但太陽光會永遠照不進府城嗎？

陳宗彥案的最佳結局，是南檢繼續以「查無實證」判他無罪。然後，俟賴清德就任後，找個適當時機讓陳宗彥班師回朝再當個大官。如果這就是南檢想要的，就做吧！(轉載自聯合報社論)

彈劾 賴清德 民進黨

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