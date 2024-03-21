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8億黨產敗訴確定 朱立倫：這就是所謂和解？

記者鄭媁／台北21日電
國民黨主席朱立倫（右）20日在中常會上呼籲民進黨，放下意識形態，好好的就產業政策重新檢討，否則的話，最後受害的一定是全民。（記者陳正興／攝影）
國民黨主席朱立倫（右）20日在中常會上呼籲民進黨，放下意識形態，好好的就產業政策重新檢討，否則的話，最後受害的一定是全民。（記者陳正興／攝影）

針對黨產會透過司法判決又要追徵國民黨黨產8.6億元（新台幣，下同，約2700萬美元），國民黨主席朱立倫20日表示，他要問民進黨主席賴清德，不斷追殺到底，「這就是所謂的朝野要和諧、朝野要和解？」對於朱立倫稱未來四年國民黨所有收入，包含政黨補助款將被全部沒收，黨產會則澄清，國民黨的合法財產收入，不會成為未來強制執行收歸國有的對象。

國民黨不服黨產會認定458筆土地為不當黨產，追徵8.6億元，提起行政訴訟；最高行政法院日前駁回上訴，國民黨敗訴確定。

朱立倫昨在中常會指出，國民黨黨產已被不當黨產處理委員會全部沒收，「也就是說，我們手中已經沒有任何的黨產」，黨產會又透過司法判決要追徵8.6億元，「未來4年國民黨所有收入包含政黨補助款，全部沒收」。

黨產會澄清，國民黨的合法財產收入，不會成為未來強制執行對象。國民黨隨後再回應，黨產會以2016年所立的黨產條例，溯及既往推定國民黨黨營事業皆為不當財產，是否為合法收入，「都是民進黨說了算」，黨產會不讓國民黨支付退休黨工逾20億元的退休金，直接沒收國民黨所有財產，現在又對早已一無所有的國民黨追徵8.6億元，這不是清算、追殺，什麼才是？國民黨表示，資產及負債理應一併處理，黨產會既強行沒收國民黨的財產，請黨產會也自沒收的財產中清償所有國民黨的債務。

國民黨表示，全世界沒有這種假轉型正義之名，立法清算其他政黨所有財產的執政黨。這是台灣民主的恥辱，呼籲民進黨不要一面演政黨和解，一面行不公不義的搶奪作為。

國民黨主席朱立倫（右）20日在中常會上呼籲民進黨放下意識形態，好好的就產業政策重...
國民黨主席朱立倫（右）20日在中常會上呼籲民進黨放下意識形態，好好的就產業政策重新檢討，否則的話，最後受害的一定是全民。（記者陳正興／攝影）

國民黨 民進黨 退休金

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