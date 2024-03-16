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台立法院會質詢首開天窗 7立委唱名未到、韓國瑜5分鐘宣布收工

台灣新聞組／台北16日電
立法院會出現史上首次「開天窗」，立法院長韓國瑜15日下午主持院會總質詢時，依序唱名請立委質詢，結果人全都不在，只好宣布「休息」，結束議程。（記者葉信菉／攝影）
立法院會出現史上首次「開天窗」，立法院長韓國瑜15日下午主持院會總質詢時，依序唱名請立委質詢，結果人全都不在，只好宣布「休息」，結束議程。（記者葉信菉／攝影）

台灣立法院會出現史上首次「開天窗」，立法院長韓國瑜昨下午主持院會總質詢時，民進黨立委陳亭妃臨時改書面質詢、國民黨立委羅明才趕不到議場，韓國瑜依序唱名請立委質詢，結果人全都不在，於是結束質詢。民進黨立委批評「院長趕下班」，藍委則反批陳亭妃臨時改書面導致議程大亂，最後韓國瑜宣布擇日召集黨團協商補救，才讓這場立院鬧劇落幕。

陳亭妃臨時改書面質詢 後面立委全趕不上

本報系聯合報報導，立法院會昨進行經濟組總質詢，韓國瑜下午2時33分宣布開會，第一位質詢的陳亭妃臨時改書面資料、第二位民進黨立委鍾佳濱早已改書面質詢，第三位羅明才因趕不及未到議場，韓國瑜未宣布休息，依序唱名接下來質詢的立委洪申翰、邱志偉等人，導致後面六名民進黨和一名國民黨立委全趕不上質詢，因所有人都不在議場，韓把名單全部唸過一輪後，2時38分宣布質詢結束。

後續質詢的民進黨立委洪申翰、邱志偉、賴惠員急忙衝進議場，向韓表達抗議，但韓僅稱「陳院長辛苦了、委員辛苦了」，隨即離開議場，此舉引發綠委不滿，並在3時開記者會表達抗議。

綠營不滿質詢權遭「沒收」，當場向韓國瑜抗議。綠委邱志偉大喊「院長是不是趕下班」，並說昨是立院質詢史上最黑暗一天，竟有個鴨霸、無理的院長，沒收立委神聖權利。

還原立院「開天窗」現場 製表／政治中心
還原立院「開天窗」現場 製表／政治中心

綠委抗議 韓辦：邀三黨協商尋求補救

綠委一行人昨也前往韓國瑜辦公室理論，韓國瑜辦公室事後發聲明強調，院長秉持落實議事規則，才能讓詢答雙方維持對等的尊重與尊嚴，在聽取民進黨立委建議後，願意盡速邀集三黨總召協商，尋求質詢權益補救方式。

國民黨團調閱院會關鍵畫面，指下午1時許，陳亭妃狀態仍顯示出席質詢，直到下午2時10分才轉為書面，造成羅明才來不及，最後順序大亂。

國民黨立委徐巧芯說，以前民進黨笑韓國瑜「遲刻魔」，結果韓國瑜準時，民進黨變成遲刻魔，自己遲到而沒有質詢又不高興，民進黨要怪就怪陳亭妃。

陳亭妃喊冤指國民黨搞錯對象，她昨上午提前到立院準備質詢，結果議事人員通知，韓國瑜要接待外賓，質詢時間須改到下午，她中午12時前就改書面質詢，她是因韓而無法質詢的受害者，但韓國瑜辦公室駁斥，韓整天在立院，議事主持全程直播。羅明才辦公室說，羅下午原要質詢，但因趕不及，臨時改書面。

韓國瑜 民進黨 國民黨

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