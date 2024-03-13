黑白集／海巡不抓違法陸船 為避政治風頭?

近日金廈海巡執法風波引發爭議受矚目。(記者劉學聖／攝影)

3艘大陸漁船日前直闖苗栗近海6浬處非法捕魚，捕光魚還搗毀台漁網，卻不見海巡署執法。海巡高官說，當天獲報，因風浪太大，百噸小艇無法出航，因此用雷達監控。白浪滔滔，海巡怕怕；受害漁民只好回家爆料。大陸漁船則乘風破浪，撈到次日才離開。蔡政府彈性好大，遇風強浪高，就不必捍衛人民及國土？

案發地在內海，比領海更貼近本島。官員稱雷達全程監控，但綠營擔心的屠城木馬，雷達能看透嗎？海巡小艇不耐風浪，陸漁船卻照常作業，而海巡難道派不出大艦？我漁民出海，發現設備全毀即報案；漁民能出海，海巡倒要躲風浪。海巡署在金馬窮追不捨，小題大作；在本島卻看天吃飯，坐視漁民在家門口被欺負。

蔡政府別裝了！海巡署不是避風浪，是奉命避政治風頭，敵近家門不動如山，以免再生事。怪哉，不是有美軍5艘航母當靠山嗎？

綠委沈伯洋上周質詢邱國正，質問海防破口。他說金門事件後，海巡署執法能量下降，要求國防部 因應，以免中共 得寸進尺。黑熊戰士問錯人；總統和國安團隊都說台海風平浪靜，邱國正能如何？

海委會前倨後恭，如此識時務，為何金門出事不說實話顧大局？管碧玲說謊誤國，害慘海巡署寸步難行，連抗中保台都演不下去。今天人民損失漁獲和漁網，但明天之後呢？(轉載自聯合報)