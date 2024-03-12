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冷眼集／一度搶進政壇 學運世代被現實淘汰

記者 陳熙文
太陽花學運將滿10年，不僅兩岸經貿往來緊縮，原本期待疫後陸客帶來的觀光商機更是遙遙無期。(記者杜建重／攝影)
太陽花學運將滿10年，不僅兩岸經貿往來緊縮，原本期待疫後陸客帶來的觀光商機更是遙遙無期。(記者杜建重／攝影)

太陽花學運開啟青年參政的契機，也醞釀著政治第三勢力的空間，時代力量在2016年國會搶下5席立委，並在2018年地方選舉有16席議員上壘，包含黃郁芬、林穎孟、黃捷等人皆屬學運世代，堪稱太陽花學運的政治大勝利。

然而，2022年的地方選舉，台灣卻普遍目睹學運世代的退潮，不少當年夾帶著學運光環的地方議員落選，2024年大選，更僅有少數人搶進國會，太陽花世代幾乎全軍覆沒。

一來學運的出身被社會賦予更嚴格的檢視標準，二來當運動降溫，當年的學運人加入政黨參政，也慢慢撕下政治素人的標籤，進入政治的染缸，於選民的眼中不再純真無瑕。

而社會畢竟是健忘的，當新的世代出現，出現了新的口號和理想，學運不再能為年輕人發聲，也無法有效解決既有支持者進入中年後，所面對的現實問題，自然而然就被政治現實所淘汰。

10年後回首，學運不僅僅是當年那短短24日，而是長時間的政治實驗；最終結果傾訴的是，政治不容易，不是一次慷慨激昂、一次義無反顧、一次的勇敢就可擁有童話般結局，它終究是柴米油鹽，改革也不會因為一場運動即一蹴而就。

學運真正開展的是對藍綠之外的想像空間，但不管是時代力量還是台灣基進黨都無法擺脫大黨的綑綁，在「小綠」與「非小綠」之間做選擇，磕磕絆絆之後，最後證明兩條路線都走進了死胡同，第三勢力的市場最終被後來登場的民眾黨所接收，但是否又是曇花一現，又必須經過時間的考驗。

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