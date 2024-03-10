NCC主委明報告 立委轟7成抄舊內容

民進黨內部傳屬意繼續提名翁柏宗擔任NCC委員，並出任NCC主委一職。(本報資料照片)

立法院交通委員會明天邀請國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥就「廣電事業申設換照審查程序暨執行狀況」進行專題報告。面對NCC過往爭議，藍白磨刀霍霍，曾任NCC委員的國民黨 立委翁曉玲質疑，報告內容空洞、藐視國會；民眾黨立委黃國昌批評，報告竟有超過7成以上是完全照抄去年舊內容，看完簡直要吐血。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，已經要求交通委員會成員必須早點到場登記發言，嚴格檢視陳耀祥及NCC過去的爭議，也不排除有議事攻防。

翁曉玲表示，NCC過去只要是針對換照，或要申請執照的，往往都以附附款許可，此次報告無就個別事業執行附附款狀況說明，這是國民黨認為很誇張的地方。黃國昌批評，NCC的書面業務報告未回答專題報告問題，業務報告幾乎全部照抄去年的內容，交作業的品質比小學生還爛。

陳耀祥已表態7月任期屆滿後不續任，傳出民進黨 內部屬意繼續提名翁柏宗擔任NCC委員，並出任NCC主委一職。民進黨人士表示，新任NCC主委要在藍綠中找出最大公約數，否則立院審查難過關，新任人選難尋覓情況下，翁柏宗成為活棋，其無黨籍身分加上基層背景，有機會讓藍白陣營接受。

不過，翁曉玲表示，翁柏宗這幾年擔任NCC副主委無表現，扶正成為主委的話，NCC只會墮落下去。

黃國昌更批評，翁柏宗是民進黨內誰的人馬大家都知道，在鏡電視案中扮演什麼角色，和鏡電視裴偉傳遞多少訊息、洩了多少密，若問他個人意見，只有「絕對反對」四個字。