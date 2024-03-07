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新聞評論╱滿朝業餘失能的官員 處處假裝解決的問題

聯合報社論

最近幾天，彷彿在上演「官場現形記」的台灣版。在國會，是行政院長陳建仁在議場咆哮立委；在國門，是無能的桃機維修導致機場大塞機；在民間，是亂竄的「蘇丹紅」把知名食品都拖下水；在金門，是兩岸十幾回合的談判破裂；在軍方，是特勤少將謝靜華當街熱吻馬尾妹之真相曝光，馬尾妹竟是高階女艦長。「不專業」已不足以形容這個空窗期的政府，人們看到的是無能、敗德，「朽木為官，禽獸食祿」的場景。

漫長的交接期，可能導致官箴愈發鬆散；但所有問題的源頭，卻是在平日即已種下。平庸的官員，因為總統及高層用人的拙劣口味，而高居要津。無能的官員，因政府識人的偏頗乃至對行政效能的漠不在乎，長期得過且過。失德的官員，則因上級沾親帶故的放水及私心包庇，而愈發大膽放肆。這些問題存在已久，因蔡政府「完全執政」缺乏監督而遭隱蔽；直到這次新國會成立，在野黨全力猛攻，終於無所遁形。

如果陳建仁真的「有料」，他拿出理據來回應立委質詢即可，何需在那裡臉紅脖子粗地叫罵，用聒噪的發言自曝無理？站在一旁的經濟部長王美花，顯然也愛莫能助。八年來變調的能源政策已是失控又失控，她自己都已詞窮，如何幫陳建仁脫困？食安問題也一樣，陳建仁意圖將瘦肉精問題推給台中市「實驗室汙染」，但蘇丹紅問題卻暴露政府的邊境檢查早已失守，形同虛設。從疫苗到快篩的處理，已證明食藥署長吳秀梅的能力漏洞，她卻繼續尸位素餐；直到現在，藍綠立委齊轟她不適任，但先前又是誰在護她？

說蔡政府許多首長高官是「業餘」，並非無的放矢。經濟部長王美花出身經濟部，但她的專業領域是在智慧財產權的法律專務，與經濟和產業發展相去十萬八千里；若非其夫國安會祕書長顧立雄深受蔡英文倚重，王美花的背景如何堪當經濟部長重任？海委會主委管碧玲也一樣，其專業與海洋完全扯不上關係，只因她由「謝系」改投「英系」，去年獲得此一職務之酬庸。從這次金門撞船事件的處理，她無法提供海巡官兵足夠密錄器在先，又屢屢失言於後，其不及格的專業表現也就一覽無遺了。

再看這次桃園機場跑道歲修引發的塞機事件，問題如出一轍。桃機董事長楊偉甫曾任經濟部次長、中油董事長、台電董事長，而其專業卻是水利和土木。可見，蔡政府將其資歷視為「萬用替補員」，根本不是用人唯才。這和現任經濟部次長曾文生兼任台電董事長一樣，都是為了執行上級的政策任務而來。若是由專業經營者治理，會任由台電虧損數千億嗎？更進一步說，桃機的無能，包括第三航廈和第三跑道的進度大落後，都與鄭文燦八年桃園市長任內對機場周邊的桃機、桃勤、華航、華儲等事業的人事掌控有莫大關係。當派系利益寄生機場，貪腐無能便接踵而來，有誰在關心國門風光？

再看，「萬里警衛室」少將主任謝靜華曾涉私菸及體能造假，均安然過關，很難不令人懷疑與民進黨或賴清德的護航有關。更可議的是，他強吻馬尾妹新聞曝光逾月，方才查出馬尾妹竟是曾任艦長的上校尤鐿濂，且雙方均已婚。國安局約談時，她還謊報身分。蔡政府任內，官員出軌事件層出不窮，僅因王必勝「不倫升官」之惡例一開，倫理道德的底線就被踩到不見蹤影了。

在蔡英文即將卸任之際，滿朝業餘而失能的官員，處處假裝解決的問題，交織出沉痾遍地的景象。令人三嘆！(轉載自聯合報社論)

蔡英文 賴清德 疫苗

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