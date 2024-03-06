數位身分證業者求償 林右昌稱降低停損非賠償

內政部長林右昌。(本報資料照片)

內政部 暫緩推動換發數位身分證，廠商求償調解金額約為台幣2.8億元(約887萬美元)，外界關注是否全民埋單。行政院長陳建仁昨天表示，去年媒體報導廠商要求台幣10億元(約3169萬美元)，他當時說沒有全民埋單的事，如今政府已與廠商達成協議，希望金額在台幣2.8億元以下；至於是否繼續推動數位身分證，尚須研議。

內政部長林右昌則說，這不是賠償，而是把停損金額降低，感謝行政院公共工程委員會協商，把相關損耗金額降到最低，這是好的結果。

國民黨 主席朱立倫表示，錯誤的政策比貪汙更可怕，誰來負責？讓大家荷包這麼重大的損失，立法院一定要強力監督。立委洪孟楷質疑，人民的納稅錢在民進黨官員的眼裡都不算是錢？立委王鴻薇要求總統當選人賴清德 就任前，為此向全民道歉。

有關數位身分證的議題，陳建仁受訪時表示，數位身分證牽涉個人資料保護，行政院會審慎研議設置情況，2021年就是因為這樣的顧慮，暫緩執行數位身分證；新式身分證有無需要性，將會依照憲法法庭解釋，必須就個資保護提供、設立獨立監督機制，政府目前還在籌備個資保護委員會，後續待委員會成立，將與相關部會討論是否有設立必要，這個部分會繼續研議。

林右昌受訪時表示，整個過程因為採購機器，本來預做準備，過程裡面原本機器需要維護，現在機器也無法立即使用 ，現在的做法是把停損金額降低，感謝工程會協商。

後續是否續推數位身分證政策？林右昌說，配合行政院規畫，目前暫緩，內政部有做相關準備，社會大眾比較關心還是專法，等到法制作業完畢，若要推動，內政部會配合進行。

民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊表示，數位身分證的立意良善，數位轉型及身分認證絕對是未來的趨勢，不過當時沒有完成社會溝通，導致大家有資安跟隱私的考慮，因此在招標初期引起學界、業界跟人民的恐慌，如果在沒有配套的情況下貿然推出，最後造成民眾反彈、現在停下來，賠錢當然是由全民埋單，「對於政府來說，就是付出高額的學費，然後又沒有達到應有的效果，我覺得這是非常失敗的政策。」