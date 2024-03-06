我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲多國爆「鸚鵡熱」病例 至今5死 WHO籲養鳥多防範

不斷更新／「超級星期二」投票 川普在11州拿下勝選

被作弄？ 韓國瑜誤飲威士忌 工商總會稱疏失

台灣新聞組╱台北6日電
立法院長韓國瑜（中）日前參加台灣工商總會春酒活動，發生誤飲威士忌的狀況，引發熱議。圖為上月底韓國瑜出席日本台灣交流協會舉辦的「天皇陛下華誕慶祝酒會」。(本報資料照片)
立法院長韓國瑜（中）日前參加台灣工商總會春酒活動，發生誤飲威士忌的狀況，引發熱議。圖為上月底韓國瑜出席日本台灣交流協會舉辦的「天皇陛下華誕慶祝酒會」。(本報資料照片)

立法院長韓國瑜近日參加台灣工商總會春酒活動，卻在敬酒時發生誤飲威士忌的狀況，引發熱議。台灣工商總會4日表示，現場茶水中誤加威士忌，為現場餐會人員的疏失，對於韓國瑜舉杯敬酒時誤飲威士忌，致上最深歉意。

中央社報導，韓國瑜1日參加台灣工商總會春酒活動，致詞完後以茶代酒舉杯致意，卻意外喝到威士忌；主辦單位立刻換上熱茶後，韓國瑜再次舉杯向與會者致意。台灣工商總會表示，日後在活動舉辦方面，將會多加注意，避免類似情形再次發生，工商總會感謝韓國瑜積極關心國內工商發展環境，對韓國瑜帶領國會革新，表達深具信心。

中時新聞網報導，韓國瑜誤喝「熱茶+威士忌」的畫面被媒體鏡頭捕捉，只見他喝了一口後驚覺不對，走到舞台邊向工作人員表示，「手上的這杯是酒，一大杯威士忌」，工作人員聽到嚇壞直呼「真的假的」，馬上替韓院長換一杯，韓國瑜也說，「誰把威士忌跟茶混在一起了，我還空腹，不好意思。」媒體人謝寒冰4日在《盧秀芳辣晚報》節目質疑，那一杯是專門為韓國瑜準備的，所以準備的人一定知道那是韓國瑜要喝的，這個是故意在作弄韓國瑜嗎？還好韓國瑜當場反映，立刻不喝了。如果韓國瑜把它喝下去呢？會不會外面又開始在傳說：你看韓國瑜喝到威士忌很高興、又可以喝酒了、又是酒空！「他今天放威士忌，如果他放的是毒呢？」

退役少將栗正傑說，幾年前陪韓國瑜選高雄市長的時候，有一次辯論會，「我們進去的時候，他喝的水都是我們拿給他的水，他絕對不喝裡面的水。」結果那個時候在媒體裡面還有人說「你韓國瑜以小人之心度我們君子之腹？」韓國瑜梳妝的時候擦護唇膏，他回來之後覺得身體不舒服，媒體還譏笑他說「說謊、故意羞辱我們？」栗正傑強調，後來所有行程、會議，他只喝我們遞給他的水。「別人的水他不喝的！所以這一定要查清楚！」

韓國瑜

上一則

台掛號費取消上限 醫院可自行調整

下一則

新聞眼／翻船案21天沒真相 台面子裡子雙輸

延伸閱讀

韓國瑜春酒誤飲威士忌 工商總會致歉 稱餐會疏失

韓國瑜春酒誤飲威士忌 工商總會致歉 稱餐會疏失
羅智強收炸彈恐嚇訊息 揚言炸韓國瑜和家人

羅智強收炸彈恐嚇訊息 揚言炸韓國瑜和家人
收炸彈威脅揚言傷害韓國瑜 羅智強：已報警 嚴厲譴責

收炸彈威脅揚言傷害韓國瑜 羅智強：已報警 嚴厲譴責
韓國瑜任民主基金會董事長有雜音 綠委盼不要走回頭路

韓國瑜任民主基金會董事長有雜音 綠委盼不要走回頭路

熱門新聞

知名網路電視盒「安博盒子」侵害著作權，新北地院27日判處台灣安博負責人黃博詮4年徒刑，台灣安博科處罰金台幣100萬元，並連帶賠償1億3250萬元。（本報資料照片）

盜60個電視頻道 購買者免費看 安博負責人關4年賠419萬

2024-02-28 13:28
史坦普估計，全球的晶片製造商的用水量，已經和擁有750萬人口的香港不相上下。路透

史坦普：台積電掌握此優勢 日後若面臨缺水狀況影響有限

2024-02-28 23:41
來自台灣的旅客劉小姐說，北京之行想看看長城、紫禁城。（記者廖士鋒／攝影）

禁團令解除首日迎台客 北京導遊：還是喜歡台灣團

2024-03-01 09:42
網友用AI技術KUSO小鴨生氣照，讓人笑說小鴨生氣是因為每天風吹日曬雨淋，沒領錢做白工。圖／取自高雄大小事

黃色小鴨告別高雄 網友KUSO生氣照笑稱「做白工」

2024-02-25 10:40
台灣前監察院院長錢復(左)接受中廣前董事長趙少康專訪。(取自趙少康臉書)

錢復爆馬英九天生對年長者反感 因馬父管教太嚴

2024-03-03 01:27
台積電日本熊本廠JASM今天開幕，創辦人張忠謀親自出席。中央社

張忠謀：AI需求不是幾千萬片產能 是要更多晶圓廠

2024-02-24 15:12

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈
不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普12州勝選、海理搶下佛蒙特州

不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普12州勝選、海理搶下佛蒙特州
轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大

轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大
X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出
Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠

Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠