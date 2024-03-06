被作弄？ 韓國瑜誤飲威士忌 工商總會稱疏失

立法院長韓國瑜（中）日前參加台灣工商總會春酒活動，發生誤飲威士忌的狀況，引發熱議。圖為上月底韓國瑜出席日本台灣交流協會舉辦的「天皇陛下華誕慶祝酒會」。(本報資料照片)

立法院長韓國瑜 近日參加台灣工商總會春酒活動，卻在敬酒時發生誤飲威士忌的狀況，引發熱議。台灣工商總會4日表示，現場茶水中誤加威士忌，為現場餐會人員的疏失，對於韓國瑜舉杯敬酒時誤飲威士忌，致上最深歉意。

中央社報導，韓國瑜1日參加台灣工商總會春酒活動，致詞完後以茶代酒舉杯致意，卻意外喝到威士忌；主辦單位立刻換上熱茶後，韓國瑜再次舉杯向與會者致意。台灣工商總會表示，日後在活動舉辦方面，將會多加注意，避免類似情形再次發生，工商總會感謝韓國瑜積極關心國內工商發展環境，對韓國瑜帶領國會革新，表達深具信心。

中時新聞網報導，韓國瑜誤喝「熱茶+威士忌」的畫面被媒體鏡頭捕捉，只見他喝了一口後驚覺不對，走到舞台邊向工作人員表示，「手上的這杯是酒，一大杯威士忌」，工作人員聽到嚇壞直呼「真的假的」，馬上替韓院長換一杯，韓國瑜也說，「誰把威士忌跟茶混在一起了，我還空腹，不好意思。」媒體人謝寒冰4日在《盧秀芳辣晚報》節目質疑，那一杯是專門為韓國瑜準備的，所以準備的人一定知道那是韓國瑜要喝的，這個是故意在作弄韓國瑜嗎？還好韓國瑜當場反映，立刻不喝了。如果韓國瑜把它喝下去呢？會不會外面又開始在傳說：你看韓國瑜喝到威士忌很高興、又可以喝酒了、又是酒空！「他今天放威士忌，如果他放的是毒呢？」

退役少將栗正傑說，幾年前陪韓國瑜選高雄市長的時候，有一次辯論會，「我們進去的時候，他喝的水都是我們拿給他的水，他絕對不喝裡面的水。」結果那個時候在媒體裡面還有人說「你韓國瑜以小人之心度我們君子之腹？」韓國瑜梳妝的時候擦護唇膏，他回來之後覺得身體不舒服，媒體還譏笑他說「說謊、故意羞辱我們？」栗正傑強調，後來所有行程、會議，他只喝我們遞給他的水。「別人的水他不喝的！所以這一定要查清楚！」