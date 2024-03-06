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朱立倫大刀砍黃復興 藍委叫好但盼反彈降到最低

記者唐筱恬／台北6日電
2024年總統大選敗選，國民黨主席朱立倫揮改革大刀裁併黨中央及各縣市黃復興黨部。圖為朱立倫在2021年參加「建黨127週年黨慶：黃復興『同舟大會師』」活動，呼籲黨員同志能夠同舟共濟、團結一致。（本報資料照片）
2024年總統大選敗選，國民黨主席朱立倫揮改革大刀裁併黨中央及各縣市黃復興黨部。圖為朱立倫在2021年參加「建黨127週年黨慶：黃復興『同舟大會師』」活動，呼籲黨員同志能夠同舟共濟、團結一致。（本報資料照片）

2024年總統大選敗選，國民黨主席朱立倫揮改革大刀裁併黨中央及各縣市黃復興黨部。國民黨立委羅智強分析，黃復興成員服從性高，對黨主席選舉有著關鍵的影響力；有不少藍委大表支持稱，「國民黨也不該再被過於強烈的意識形態綁架」，可預計會有強烈反彈，就看朱立倫在改革過程中能否將反彈降到最低。

「支持啊。」有國民黨立委表示，裁併黃復興的問題黨內已經討論很久，大家認為國民黨內不該黨中有黨，且面對主流民意，國民黨也不該再被過於強烈的意識形態綁架，有時會讓黨很難施展；但作為民代都有壓力，面對黃復興這股強大的力量，當然不敢得罪。這位藍委說，可預見黃復興會有強烈的反彈，就看朱立倫是否頂得住，還好距離下次選舉還有一段時間，也許快刀斬亂麻是對的選擇。

羅智強分析，過去堅實支持國民黨的軍系逐漸凋零，加上在軍隊國家化之後，黃復興在黨內的影響力當然會收縮，且國民黨的黨內初選大多已經改為全民調，所以在黨內初選時黃復興已經沒有什麼影響力。不過，因為黃復興成員服從性高，所以對黨主席的選舉卻有著關鍵的影響力，朱立倫應該有一套他自己的改革想法。

另一名不願具名立委表示，「從內造化角度來說是好事」，國民黨與以前家大業大的時代已經不一樣了，而現在作戰主體在立法院。不過黃復興仍是國民黨最忠貞的支持力量，但也不能因為這樣就固守原狀不可，改革過程仍要充分尊重黃復興黨員感受，不可以影響黨員基本權益，如此反作用力才可以降到最低。

國民黨 民調

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