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新聞評論／台南光電弊案「上級交辦」 關鍵政商拼圖？

聯合報社論
力暘能源取得光電案場土地過程疑涉不法。(記者莊曜聰／攝影)
力暘能源取得光電案場土地過程疑涉不法。(記者莊曜聰／攝影)

台南檢方偵辦力暘能源弊案，傳喚台南市長黃偉哲作證、對質，讓選後逐漸淡出公眾視野的台南光電弊案，又開始升溫。這回為案情添柴加火的是，市府員工指證，經發局前局長陳凱凌曾指示此案是「上級交辦」。相關案情尚待釐清，但一句「上級交辦」，彷彿為台南光電弊案補上一塊關鍵政商拼圖。

檢方偵辦力暘能源取得光電案場土地過程疑涉不法，申請案件資料不齊，但陳凱凌卻稱此案為上級交辦，事後補件即可。陳凱凌並未否認說過此話，但推稱只是隨口說說。陳凱凌已因另案收賄接受性招待而被判刑；在力暘能源申請案件中，陳凱凌也介入護航。不論陳凱凌是假托上級之名施壓，或是真有上級關照，都讓人再窺綠能黑金結構一角。

力暘弊案是蔡政府錯誤能源政策的惡果之一。蔡政府為填補躁進非核的供電缺口，放任風光綠能野蠻生長；而光電背後龐大的利益，就成為綠營分肥與獨門煉金術，並淪為黑金的溫床。台南以光電目標提前達標為傲，實則縱容光電怪獸侵吞農田、搶奪魚塭、占領濕地、破壞環境。例如力暘能源就被指控惡質搶地，非法圈地，化整為零，規避2公頃以上須送中央審查的規定，改以俗稱「小二甲」的小面積模式向市政府申請變更使用。但案場也因此零散分布，甚至逼近住宅，引起不少紛爭。

力暘能源雖然爭議多、民怨大，卻似乎有恃無恐。力暘能源總裁古盛煇曾任行政院顧問，又是新竹小英之友會副秘書長；而民進黨前中執委郭再欽也曾協助市府的申照作業，郭再欽同時也是台南學甲八八槍擊案關係人、議長賄選案被告。當時台南市府有三名科長對力暘案持不同意見無故遭調職，檢方懷疑是遭業者動用關係強制調職，涉入的官員恐不只陳凱凌。外界早就知道力暘能源有人撐腰，卻不知道原來市府自有「上級交辦」來護航。

諷刺的是，陳凱凌任經發局長時，還得意宣稱台南市第一個提出聯審機制，是其光電裝置容量全台之冠的關鍵。去年黃偉哲也強調市府透過改革聯審機制與資訊公開，可減少光電案黑數，消弭圈地疑慮，「把上下其手的空間變成不可能」。當時民團就批評說，民眾更希望知道案場位置或施工期程等資訊，只公開審查進度，相當「沒誠意」。事實證明，聯審改革比不過一句上級交辦，資訊公開也擋不住政商黑金上下其手。

力暘弊案偵辦時間點的兩個巧合，也遭外界質疑。一是檢方去年3月就發動偵查，並掌握陳凱凌以「上級交辦」介入此案，卻在總統大選後才約談黃偉哲，時機拿捏疑有政治考量，避免衝擊選情。二是綠營黃偉哲才應訊，藍營新竹縣長楊文科就被控涉貪交保，藍委質疑是恐怖平衡的政治辦案。有趣的是，總統大選才結束，民進黨立委又擔心衝擊2026市長選舉，希望司法速戰速決，不讓光電爭議成為國民黨的政治提款機。綠委的憂慮，最能說明司法偵辦的「節奏」。

綠營想趁著2024與2026選舉的空檔，快速翻頁，但事實真相呢？去年初副總統賴清德參選民進黨主席時，基層砲轟台南成為黑金之都，賴清德厲言點名「市長站起來」，押著黃偉哲與綠委向市民鞠躬道歉；等到賴清德競選總統時，卻對質疑黨內貪汙腐敗的大學生反嗆「哪一個具體事件」，更把黑金推給國民黨。賴清德正是拚著「頭過身就過」。但台南光電弊案，檢方能盡速釐清真相嗎？或者，選舉頭已過，現在只是走過場約談市長好偵結？

賴清德 民進黨 綠能

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