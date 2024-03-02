冷眼集╱國防短視近利 全為一人光環？

蔡英文 總統四年前宣布，大幅提高飛官續服獎助金。當初的德政卻可能造成，未來大批飛官集中於短期內退伍。問題不在加薪本身，而是在執行時，所有人同時重新簽約起算所造成。

任何團體每年固定有部分成員離退，本是常態。大家同時簽約，規定五年不能離開，結果便是五年期滿，案例集中爆發。反之，當初若直接修約，將獎助金額度提高到新標準，眾人約滿的時間還是彼此錯開，就不會造成突然大批退潮。

蔡英文本人或許未想到如此細節，但承辦人事作業的軍方，乃至近年儼然成為太上國防部 的國安會，卻不可能全無預見。很難不讓人懷疑，當時的國防部與國安團隊幕僚，就是想「享受」四年內飛行員流失率極低，以此當成自詡的業績。至於五年期滿，會不會圖窮匕見？反正到那時，總統府、行政院、國防部乃至軍種，當家者都已換過。大家只顧眼下，問題就留給後人去面對。

蔡政府對待現役軍人，比起扁、馬時代，出手無疑大方得多，值得肯定。然而奉「認知戰」為圭臬，極度強調對選民宣傳的蔡政府，常出現的問題是，把「總統重視國防」看得比「重視國防」更優先。

然而國防是延續性的工作，過度凸顯個人，把光環施加於單一目標，就易造成流弊。

除了如今所有飛官的退伍抉擇日擠在一起，也包括國造潛艦海鯤號的重要裝備根本尚未到位，就硬搶在去年舉辦下水典禮，固然成就了總統的榮光，對潛艦工程品質的公信力，卻是有害無益。

陸海空三軍年底都將面臨飛官是否重新簽約的關口，已是難以更改的事實。亡羊補牢之道，除考慮進一步提升待遇，減少人員流失幅度，更應規畫，讓轉入民航的飛官們，可選擇繼續扮演後備戰士，兼顧個人事業與報國理想。究竟國家財力有限，面對問題，必須動員各方資源，不可能萬事靠加錢解決。