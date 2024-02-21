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基隆東岸廣場招商爭議…謝國樑批散布假訊息 林右昌酸喝醉酒？

記者游明煌、鄭媁、邱瑞杰／21日即時報導
基隆市前後任市長林右昌（右）和謝國樑（左），為了基隆東岸商場與NET的產權爭議隔空駁火。(聯合報資料照片)
基隆市前後任市長林右昌（右）和謝國樑（左），為了基隆東岸商場與NET的產權爭議隔空駁火。(聯合報資料照片)

基隆市東岸廣場招商爭議延燒，市長謝國樑前晚臉書直播轟議會民進黨團「無恥、丟臉」，昨再批內政部長、前市長林右昌兄妹是「中央廚房」散布假訊息，澄清東岸廣場的權利金總額6775萬元，非林所指1500萬元，且林在市長任內三次主導會議，2到4樓增建的產權都沒登記，如果產權是NET的，市府的損失就大了；林右昌則酸謝「是醉酒還是嗑藥？」不要把變動權利金扯在一起講。

謝國樑、林右昌前天因東岸商場資產歸誰互槓，前晚再因謝國樑開直播生波，針對民進黨質疑與微風簽約20年，謝舉2015年民進黨議員主張延至30年修正通過一事反駁，批議會民進黨團無恥、丟臉，事後表示他受到很大冤屈，才發出不平之鳴。

謝國樑還提及他家中經濟穩定，「不需要去做一些對市民不利，但對自己有利的事」，但林右昌「絕對有需要」。他指權利金包括固定1500萬、變動2200萬、土地租金1155萬元、媒體通路回饋1920萬，總額每年6775萬，不是林右昌說的1500萬。

謝國樑表示，NET堅持擁有產權，就是從林右昌擔任市長的7年間，刻意不登記增建部分的產權，才有如今的問題，如果這部分的產權是NET的，基隆市府每年要損失5千萬租金及產權所有權，核算高達25億元，「花2億蓋就要拱手送他們25億嗎？」謝還指林右昌兄妹「中央廚房」餵錯誤訊息，如果真如民進黨政策會執行長王義川講的權利金只有1500萬，他馬上就切腹，否則王義川要道歉。

林右昌昨在立法院受訪表示，謝國樑直播歇斯底里謾罵，民眾看了都覺得「是不是瘋了？是喝醉酒了？還是嗑藥、拉K？」身為基隆市民對謝的表現「說實在滿丟臉的」。他也指固定權利金就是1500萬元，不要把變動權利金等八竿子還看不到的扯在一起講，謝要好好面對社會質疑。

基隆市議會民進黨團總召陳宜和多名議員昨齊聲抗議，指謝失格、不適任、沒有民主素養，要求向黨團、議會和全體市民道歉。

民進黨基層傳出罷免市長聲音，謝國樑回應，對民進黨任何政治動作都不會意外，據府內民調，他施政年1年多施政滿意度有5成2，民意也有4成8支持微風拿下促參案，民意站在他這邊。

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