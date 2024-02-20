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基隆東岸廣場經營權爭議 謝國樑、林右昌互槓

記者屈彥辰、鄭媁、邱瑞杰／基隆20日電
基隆市東岸廣場重招商爆發爭議，基隆市長謝國樑(圖左)19日要求基隆市前市長、內政部長林右昌講清楚東岸廣場產權所有權是誰的。(記者胡經周／攝影)
基隆市東岸廣場重招商爆發爭議，基隆市長謝國樑(圖左)19日要求基隆市前市長、內政部長林右昌講清楚東岸廣場產權所有權是誰的。(記者胡經周／攝影)

基隆市東岸廣場經營權易主爭議不斷，市長謝國樑昨親上火線在立法院說明，市府有意和NET和解，但要前市長、內政部長林右昌說清楚，產權到底歸誰。林右昌不甘示弱回批「鬼扯」，指謝國樑賤價委商、手段粗暴，至少有半年的時間可處理產權登記卻不好好處理。

基隆市府與NET的戰火延燒數日，謝國樑昨在國民黨立委王鴻薇、林沛祥、羅智強陪同下表示，廣場增建是2015年做的決策，2016年、2017年增建，這都是前市府作為；他請林右昌說清楚，東岸廣場的產權，到底是不是NET的？

謝國樑透露，假如NET主張所有權是他們的，基隆1年會損失5千萬元租金，長達50年，市民損失約25億元，NET花2億元蓋起來，就可取得近25億元的廣場所有權，還可保留未來改建後的土地持分跟利益，林右昌是刻意把東岸廣場送給NET嗎？

謝國樑指出，假如所有權不是NET，但產權沒登記在市府名下，林右昌當年多次主持增建會議，為何7年多來，刻意不登記所有權在基隆市府名下？產權3月初就會完成林右昌未完成的登記，也會尊重法院的判決。

王鴻薇表示，「請問財政部，OT案產權可以移轉給廠商嗎？」林右昌不敢講此事，若林主張產權是NET的，就是圖利。

林右昌昨受訪時，駁斥謝國樑說法。林說，此案爭議在於謝將基隆東岸廣場的金雞母賤價委商，過程黑箱、手段粗暴，甚至下架、隱匿市府公開資訊，也關閉臉書，不回應社會質疑。

林右昌指出，謝國樑稱在今年3月初就可完成產權登記，這表示產權登記根本不是問題，謝市府去年若決定不跟現任廠商續約，有整整1年、甚至半年以上的時間處理產權登記，為何當時不處理，要等爭議發生後再來處理，還批謝國樑所說實在離譜、鬼扯，整場記者會內容是自打嘴巴。

基隆市東岸廣場重招商爆發爭議，林右昌批謝國樑 「鬼扯」。(記者蘇健忠／攝影)
基隆市東岸廣場重招商爆發爭議，林右昌批謝國樑 「鬼扯」。(記者蘇健忠／攝影)

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