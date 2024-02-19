新內閣人事布局之際 傳新系逼宮唐鳳

台灣數位部長唐鳳。(本報資料照片)

民進黨 新系立委林俊憲、前立委劉世芳砲轟數位發展部成效不彰，且點名部長唐鳳，正逢新內閣人事布局之際，綠營砲口對內引起關注，也引發派系內鬥的聯想。政壇傳言新系盯上唐鳳，逼宮說法甚囂塵上。

本報系聯合報報導，林俊憲昨澄清，對數位部人事沒意見，對新內閣人事沒想法，不會干涉；劉世芳說，數位部做得好不好可受公評，被說成鬥爭是莫名其妙，太陰謀論了。

蔡英文總統、副總統賴清德昨天分別以錄影方式，向北加州 台灣同鄉聯合會年會致詞。但網友在批踢踢政黑板以「政府部門在內鬥」，質疑閣揆還沒生出來，數位部可能就被流派整頓了。

至於媒體報導友好國家有意協助台灣外交突破，唐鳳不願以部長名義參與聯合國 會議，數位部昨天表示，唐鳳去年受邀參與美方論壇，為爭取在不損及國家尊嚴下，得以出席聯合國正式會議，唐鳳以資安院董事長名義報名，實質參與討論。

台北中國時報報導，有數位部人士指出，唐鳳努力做事也能溝通，若部長換人，將影響底下人員運作，多數報導批評的事項先前也曾對外澄清，如今卻刻意被抓出來扭曲、做文章，不少基層也為唐鳳抱屈。

報導說，早在年前就有新潮流盯上唐鳳的耳語，只是一直處在傳言階段，如今數位部被公然「開刀」，提出批評的綠委又恰好是新系的林俊憲、劉世芳，外界認為背後恐有派系運作痕跡，但同屬新系的民進黨團幹事長吳思瑤駁斥，數位部是新部會，立委發揮專業提出建言，應該正向看待，這也是職責所在，沒必要將監督行為當成有目的的猛K，無限上綱到派系逼宮更是無厘頭。