新國會將開議 藍盤點5戰場 綠指朝小野大擴權

立法院本會期明天開議，在野黨團磨刀霍霍，藍綠今天皆祭出甲級動員，召開黨團會議備戰。國民黨 團已盤點五大戰場與民進黨 政府展開攻防；民進黨團今將討論施政總質詢、參加委員會意願登記情形，以及開議日的議事攻防。民眾黨團則再拋國會改革訴求，今將舉行記者會提出「立法院職權行使法」修法等。

國民黨團盤點五大戰場：首先是針對春節前爆出的台糖豬肉片瘦肉精風波，朝野都要求開議後邀行政院長陳建仁赴立院先專案報告，再進行總質詢，預料台中市政府的抽檢過程，將成詢答焦點。其次，國民黨團總召傅崐萁拋出「國會改革、恢復特偵組」，包括完備國會聽證權、調查權，不得藐視國會等，引來民進黨團總召柯建銘抨擊「毀憲亂政」，藍綠後續將有攻防。

第三，交通部觀光 署春節前突下令，6月起再度禁止台灣旅行社組團到大陸旅遊，引爆旅遊業者怒火；國民黨、民眾黨立委紛紛質疑禁團令無法源依據，儘管觀光署日前搬出兩項法源，仍挨批是「硬拗、納粹法學」再現。藍營研判，出團是否「有損國家利益」，將成為質詢交鋒關鍵。

第四，台印簽署MOU（合作備忘錄），引進印度移工議題再掀討論。藍委牛煦庭說，民進黨若面對質疑仍要像過去橫柴入灶、一意孤行，開議後勢必會成為攻防焦點。第五個戰場則是瞄準媒體人周玉蔻，國民黨立委徐巧芯已向各部會發文，要求揭露放言科技傳媒股份有限公司2016年迄今所有標案結案報告。

針對開議後的朝野攻防，民進黨團總召柯建銘表示，國民黨再次利用朝小野大，擴權、毀憲、無視司法院釋字第六一三號解釋，從黨主席朱立倫、戰鬥藍發起人趙少康，再到黨團所有成員，愈來愈變本加厲，無所不用其極，直接挑戰大法官，「不只憲法理盲，更是法盲無知」。

柯建銘並質疑，對於民眾黨主席柯文哲、民眾黨立委黃國昌、黃珊珊主動遞橄欖枝，尋求在國會改革、司法改革的法案藍白合作，難道是要演出同流合汙、一丘之貉，這豈是「沆瀣一氣」四字可以形容？

對於柯建銘說法，國民黨團書記長洪孟楷表示，過去一黨獨大的民進黨，在開放萊豬、NCC擴權上，都可見到「綠色恐怖」的足跡；柯建銘應尊重新民意的展現，人民也期盼行政立法之間能發揮監督制衡的力量，國民黨會持續扮演為人民發聲的角色。