韓國瑜接見孫曉雅 送親筆落款龍耀吉慶春聯

立法院長韓國瑜（左）16日在立法院接見美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）（中），立法院副院長江啟臣（右）也在旁陪同，韓國瑜並致贈孫曉雅「龍耀吉慶」春聯。（中央社）

立法院長韓國瑜 今天由立法院副院長江啟臣旁陪同接見美國在台協會（AIT）處長孫曉雅 （Sandra Oudkirk），送上親筆落款「龍耀吉慶」春聯，祝賀新年快樂。孫曉雅也是韓國瑜當選院長後，接見的第一位駐台使節。

第11屆立委2月1日報到，並舉行立法院長選舉，由國民黨 立委韓國瑜當選立法院長。

孫曉雅今天前往立法院禮貌拜訪韓國瑜。據指出，往年新任立法院長上任後，都會有許多駐台使節進行禮貌拜訪，這次也一樣，孫曉雅是韓國瑜接見的第一位。

這場在立法院正門二樓大會客室進行的活動，江啓臣先到場，孫曉雅隨後抵達，兩人原本就熟識，老朋友見面一陣寒暄。之後，韓國瑜準時出席，見到孫曉雅除了握手致意，並送上親筆落款的「龍耀吉慶」春聯，氣氛熱鬧。

精通中文的孫曉雅立刻認出春聯上的「龍」和「吉」二字，韓國瑜則在旁用英文解釋其他的字。會中韓國瑜送上象徵大吉大利的金桔給孫曉雅，祝賀新年快樂。

這場接見活動，只於會前接受媒體拍照，隨後雙方進行約50分鐘閉門會談。會後，韓國瑜透過臉書發文表示，非常榮幸今天孫曉雅蒞臨立法院，在和孫曉雅的對談中，相談甚歡，未來也希望透過頻繁的接觸，建立良好的台美情誼。