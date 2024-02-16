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韓國瑜接見孫曉雅 送親筆落款龍耀吉慶春聯

中央社／台北16日電
立法院長韓國瑜（左）16日在立法院接見美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）（中），立法院副院長江啟臣（右）也在旁陪同，韓國瑜並致贈孫曉雅「龍耀吉慶」春聯。（中央社）
立法院長韓國瑜（左）16日在立法院接見美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）（中），立法院副院長江啟臣（右）也在旁陪同，韓國瑜並致贈孫曉雅「龍耀吉慶」春聯。（中央社）

立法院長韓國瑜今天由立法院副院長江啟臣旁陪同接見美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk），送上親筆落款「龍耀吉慶」春聯，祝賀新年快樂。孫曉雅也是韓國瑜當選院長後，接見的第一位駐台使節。

第11屆立委2月1日報到，並舉行立法院長選舉，由國民黨立委韓國瑜當選立法院長。

孫曉雅今天前往立法院禮貌拜訪韓國瑜。據指出，往年新任立法院長上任後，都會有許多駐台使節進行禮貌拜訪，這次也一樣，孫曉雅是韓國瑜接見的第一位。

這場在立法院正門二樓大會客室進行的活動，江啓臣先到場，孫曉雅隨後抵達，兩人原本就熟識，老朋友見面一陣寒暄。之後，韓國瑜準時出席，見到孫曉雅除了握手致意，並送上親筆落款的「龍耀吉慶」春聯，氣氛熱鬧。

精通中文的孫曉雅立刻認出春聯上的「龍」和「吉」二字，韓國瑜則在旁用英文解釋其他的字。會中韓國瑜送上象徵大吉大利的金桔給孫曉雅，祝賀新年快樂。

這場接見活動，只於會前接受媒體拍照，隨後雙方進行約50分鐘閉門會談。會後，韓國瑜透過臉書發文表示，非常榮幸今天孫曉雅蒞臨立法院，在和孫曉雅的對談中，相談甚歡，未來也希望透過頻繁的接觸，建立良好的台美情誼。

孫曉雅 韓國瑜 國民黨

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