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黑白集／當選過關？賴皮寮不能賴掉

黑白集
準總統賴清德新北市萬里老家違建，在選前吵得沸沸揚揚。（本報資料照片）
準總統賴清德新北市萬里老家違建，在選前吵得沸沸揚揚。（本報資料照片）

賴清德的萬里老家違建在選前吵得沸沸揚揚，他被迫宣布交付公益信託，成立礦工紀念館。但賴清德當選後形勢丕變，他直接在老家附近高調邀宴民進黨同志，順便參觀老家，暢談自己的成長歷程。至此，公益信託一事似乎已全被遺忘。這就是台式民主的特色嗎？

台灣政治文化過去被譏諷是：「當選過關，落選被關」，以選舉的輸贏論正義，由掌權者決定是非黑白。依此標準，賴皮寮大概算「過關」了，政府要再派國安人員進駐也就順理成章。屆時，門前再掛上「賴總統故居」的銜牌，則更相得益彰。畢竟，這裡是出了總統的「龍穴」，恐怕還要闢建成紀念園區，才足以迎接絡繹不絕的朝拜人潮。

但是，公益信託的承諾，可以這樣就算了嗎？同樣是在選舉期間被爆出來的違建，柯文哲的農地停車場剷掉水泥要恢復為農田，並稱將捐出歷年收租所得100多萬元台避。侯友宜將妻子名下的凱旋苑捐出50戶，用於補貼清寒青年；趙少康則辭去中廣董事長職務。如果賴皮寮的公益信託沒有下一步，那麼其他人的承諾是不是統統可以收回，然後就賴掉呢？

過年期間不少民眾特地前往賴皮寮一遊，倒不是為了領紅包，還是見證它如何屹立不搖。賴皮寮的爭議，從違建、欠稅到公益信託，每一項都必須解決，一件也不能少！

賴清德 侯友宜 柯文哲

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