我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加本周末再降雨 恐又面臨洪水威脅

貝佐斯為何要搬到邁阿密？省下6億元…打造超級遊艇還有剩

觀察站／立法院拒再當橡皮圖章

記者 程遠述

民進黨在立法院八年「完全執政」絕對多數，此次選後已變成朝小野大；藍、白第一槍主打強化國會調查權，不僅止於政治攻防策略，更應為符合民意政治表現。國會投票結果也給立委們明白訊息，即權力者須受監督，一個對行政院照單全收的橡皮圖章，非民眾所樂見。

握有中央政權的執政黨已不是國會最大黨，要能保證問責行政權的監督效果，加強國會調查權是必然之舉。目前立委僅有「不完整調查權」，除了質詢、審預算等，調查手段具體體現在組成調閱委員會的「文件調閱權」。

但要組成調閱委員會，首先要先由該委員會多數立委贊成，而上屆綠營過半多數，例如鏡電視審照爭議，時代力量、國民黨多次提案要查，都被執政黨立委硬生生擋下；即使是成立了調閱小組，例如2021年的「疫苗採購調閱小組」，調來的資料既不夠完整、又會被執政黨立委催促「趕快結束」，效果有限。

此外，上屆許多在野黨立委都曾公開指控，在進口蛋、快篩、疫苗採購等爭議爆發時，行文政府部會索取資料，但「不來就是不來」，官員答詢時也常被立委認為避重就輕。

不管是立委索資、質詢，政府部門對執政或在野立委訊息提供可能「待遇不同」，早是公開祕密。究其根本，就在於立委調查權「不夠力」，台灣憲政設計，最重要調查權力落於法務部門及監察院，但不管是現實運作及政局、民情，都不難看出強化立法案調查及聽證工具已勢在必行。

疫苗 投票 預算

上一則

高雄中年男疑遭花枝丸噎死 檢察官相驗調查真正死因

下一則

醉男坐4樓陽台椅子幾懸空 警千鈞一髮出手阻憾事

延伸閱讀

新北後侯友宜時代 藍綠白點名2026接棒人

新北後侯友宜時代 藍綠白點名2026接棒人
新聞評論／爭回調查權聽證權 新國會應有作為

新聞評論／爭回調查權聽證權 新國會應有作為
韓國瑜夠狠 沈富雄見一幕喊「EQ太高了」：什麼手段都懂

韓國瑜夠狠 沈富雄見一幕喊「EQ太高了」：什麼手段都懂
前立委李慶華涉案潛逃 秦孝儀墨寶淪拍賣

前立委李慶華涉案潛逃 秦孝儀墨寶淪拍賣

熱門新聞

台總統蔡英文與「陪沈團」逛大賣場年貨大街。(圖／台總統府提供)

超過10年沒逛大賣場 蔡英文買年貨 大驚「觀光客最愛買這個」

2024-02-11 09:27
陳致中深夜在臉書貼上自拍照，寫說「回家了，如一場夢」。(翻攝自臉書)

陳致中出獄 深夜發文：好久沒用手機 回家了如一場夢

2024-02-06 19:34
立法院長韓國瑜（右）上任後首場外賓接見，國民黨主席朱立倫（左）為嘉賓，兩人一同向媒體揮手致意。（本報系資料照片）

韓國瑜夠狠 沈富雄見一幕喊「EQ太高了」：什麼手段都懂

2024-02-07 23:16
(取自聯合影音網)

陳水扁兒子坐牢272天獲假釋 獄中表現良好 幫受刑人洗衣

2024-02-06 13:38
台交通部宣布，3月1日起解除「禁團令」，將開放台人組團赴中旅遊。（本報資料照片）

反制中國更改M503 台宣布「無限期暫停」組團赴中旅遊

2024-02-07 03:40
翁祖模(右)與翁倩玉兄妹從小感情好。(李政龍╱攝影)

翁倩玉的版畫X翁祖模的建築 翁家兄妹情深

2024-02-09 01:12

超人氣

更多 >
趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲
華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...
飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡

飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡
律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥

律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥
紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」

紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」