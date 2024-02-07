中市再檢出台糖肉含西布特羅 「中央要向地方道歉」

台糖公司申請複驗，中市衛生局公布複驗結果，檢出有不得檢出的西布特羅。(記者黃仲裕／攝影)

台糖冷凍梅花豬肉片遭台中市府檢出含瘦肉精「西布特羅」，引發食安疑慮。台糖公司申請複驗，今中市衛生局公布複驗結果，檢出有不得檢出的西布特羅。立委楊瓊瓔怒轟，「中央食安不是螺絲鬆了，是根本找不到螺絲！」第一時間竟還質疑中市府為何提早公布，「難道要讓市民通通吃下肚嗎？中央要向辛苦的中市檢驗人員道歉！」

今天上午10點，台中市衛生局召開記者會，昨食安處在衛福部食藥署代表、專家共同指導，以及台糖公司代表參與下，進行台糖肉品複驗工作，檢驗結果出爐，檢出含有0.002 ppm瘦肉精西布特羅(Cimbuterol)，中市府表示，後續將正式函復台糖公司複驗結果，持續捍衛健康、把關食安。

「中央食安把關不是螺絲鬆了，是已經找不到螺絲！」立委楊瓊瓔怒轟，中市府食安處檢驗人員積極把關肉品，前後檢驗高達22次，確認檢出不得檢出的西布特羅，第一時間公告周知，捍衛民眾食安，卻遭中央記者會質疑市府太快公告，她反問，「難道中央要民眾通通吃下肚過年嗎？」

中市府食安處檢驗人員盡忠職守，犧牲日夜抽檢把關民眾食安，楊瓊瓔強調，不容中央這樣質疑一線辛苦的基層人員，「中央要向中央檢驗人員道歉！」

楊瓊瓔指出，台灣豬農肉品國際掛保證，豬農都很愛惜自家招牌，用料更是嚴格把關，現在市府與食藥署均檢出該批台糖肉品含有西布特羅，接下來要查出來源，哪個環節出問題？中央食安檢驗不能黑箱，要循台中市府模式全程錄影、第三方公正單位參與，為民把關食安。