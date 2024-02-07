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民眾黨張啟楷選嘉義市長?韓國瑜前親信接黨部執行長

記者魯永明／嘉義7日電
民眾黨不分區立委張啟楷（左）日前接任嘉義黨部主委，宣示在地深耕、擴展組織、培育人才投入2026地方選舉。(本報資料照片)
民眾黨不分區立委張啟楷（左）日前接任嘉義黨部主委，宣示在地深耕、擴展組織、培育人才投入2026地方選舉。(本報資料照片)

民眾黨不分區立委張啟楷日前接任嘉義黨部主委，宣示在地深耕、擴展組織、培育人才投入2026地方選舉，張帶著立法院長韓國瑜前親信、高雄市輪船公司前董事長黃文財到任，黃接任黨部執行長，是否2026年嘉義地方選舉，複製當年「韓流」經驗，為民眾黨贏得勝選，備受注目。

嘉義縣東石鄉出生、嘉中傑出校友張啟楷，日前返鄉接任黨部主委，與媒體茶敘表示，黨部2樓設「小草之家」，不定期舉辦活動；針對2026地方大選布局，張啟楷說，會拜訪地方民代尋求合作機會，讓故鄉更好，評估在嘉市東、西區以及嘉縣議員6個選區，各推1人參選。

張啟楷雖未表態是否投入2026年嘉縣市長選舉，但民眾黨不分區立委黃國昌，最新直播喊話2026縣市長選舉，要在六都、以及新竹縣市，嘉市等地，派人選縣市長，累積地方組織能量。除黨籍新竹市長高虹安，黃珊珊、黃國昌打算挑戰雙北，張啟楷會在嘉義設服務處。

韓國瑜好友、前親信黃文財，2022年加入民眾黨擔任媒體總監，負責文宣、媒體事務，黃曾任民眾日報、新新聞總編輯，有豐富媒體資歷人脈，擅長議題、文宣及選戰策略。黃文財當年陪韓國瑜南下高雄打選戰，形塑「韓流」氣勢，打贏選戰，完成不可能任務，韓國瑜當選，黃擔任高雄市輪船公司董事長，後隨著韓選總統落選、被罷免，離開韓加入民眾黨輔選團隊，總統立委選後，接受張啟楷邀請來嘉擔任黨部執行長，黃文財說，「韓流」無法複製，來嘉結交朋友、發展組織。

民眾黨立委選舉嘉縣市未提名候選人，柯文哲總統大選嘉市獲3萬9950票，得票率25.34%，在藍綠對立嘉縣獲6萬7382票，得票率23.03，縣市得票合計10萬7332票，不分區立委張啟楷當選，成為第三勢力政黨，與國民黨民進黨分庭抗禮。

立法院長韓國瑜前親信、高雄市輪船公司前董事長黃文財，接任民眾黨嘉義黨部執行長。(...
立法院長韓國瑜前親信、高雄市輪船公司前董事長黃文財，接任民眾黨嘉義黨部執行長。(圖／黃文財提供)

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