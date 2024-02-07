新聞評論／中央鬥地方 政治操作能解決食安疑慮？
台糖豬肉被台中市政府檢出瘦肉精，儘管行政院大陣仗舉行記者會宣布複驗結果為陰性，卻難以消弭民眾的疑慮。癥結在，蔡政府3年前開放含瘦肉精美豬進口，其後從產品溯源、標示到查驗每個環節都破功，不僅對美豬流向毫無掌握，也一再發生「洗產地」情事。加上去年進口蛋爆發混充本土蛋的亂象，消費者已信心全失。
豬肉是否含瘦肉精，應該讓科學數據說話；現在卻演變成中央與地方的政治攻防，凸顯台灣民主和專業素質低落。台中市府食安處該批共抽查40件不同來源豬肉，唯獨台糖冷凍肉片檢出瘦肉精西布特羅。食安處為求謹慎，又抽檢了22次，其中21次在0.002PPM以上，最後選擇公布了6次可信度較佳數據。可見，市府態度相當謹慎。
根據《台中市食安自治條例》，若驗出含瘦肉精而不公布，就是瀆職；亦即，公布合乎「依法行政」原則，這是以保護消費者為先。然而，衛福部卻以中央複檢同批號豬肉均未檢出為由，質疑台中市府的檢驗，並要求台中市交出檢體。民進黨甚至動員民代及養豬團體抗議，要求台中市政府道歉認錯。台中市府或有可能在檢驗過程犯錯，但檢驗人員已一再複檢確認；在真相不明下，中央硬要指責地方政府，運用權力來壓榨真相，真以為「官大學問大」，或是想遮掩什麼？
類似健康問題被政治化的例子，在去年新北「幼兒園餵藥事件」中也曾上演過。當時家長帶幼兒自行檢驗，因檢測值不是零，隨即被擴大解讀為幼兒園教師「餵毒」。又因新北市長侯友宜正要角逐總統，綠營民代立刻加入戰局譴責餵毒，連新北衛生局都吶吶地稱「8人有藥物反應」。經新北地檢署偵查，發現檢體檢測值均低於儀器有效分析範圍，數值雖非零，臨床上應判讀為「陰性、未檢出或無法排除環境干擾」，但綠營民代不斷渲染「零檢出」，誤導民眾恐慌，也平白誣衊了幼兒園教師。
再以美豬開放為例，蔡政府執意開放萊豬，卻無法要求肉品源頭有效標示，反利用眼花撩亂的豬標章來混淆視聽，讓地方政府疲於奔命稽查。去年消基會調查市場通路兩百多件豬製品，竟無任何產品標示使用美豬，與美豬進口量相當的法國豬肉則有8件，質疑美豬遭「洗產地」。當時食藥署辯稱，美豬進口量太少，才會查不到。但豬肉儀表板顯示美豬進口量節節上升，去年即高達1.6萬多噸，占進口豬的一成三。這麼高的占比，市面上竟查無蹤跡，證明食藥署在睜眼說瞎話。
去年8月檢調更接獲檢舉，查出有肉商「掛羊頭賣豬肉」，進口美豬再加工混充成更高價的羊肉販售，這是「洗產地」加「洗肉籍」的雙重詐欺。桃園市府也查獲食品公司將近15萬公斤的美豬標示為加拿大及英國所產。衛福部長薛瑞元還狡辯，這不是洗產地，而是標示不實。不肖商人可以恣意上下其手，癥結就在食藥署長期的怠惰與縱容。
去年進口蛋風波，更把農業部及食藥署的失職完全暴露在民眾眼前。當時大量滯銷進口蛋去向不明，後來被地方政府查獲被製成冷凍蛋液，還「實質轉型」把產地改成台灣，而指使廠商改標的，竟然是中央畜產會。進口蛋從裝船到端上消費者餐桌，效期竟長達4個月，已變成高風險食品。對此，食藥署未見有任何改進作為，繼續擺爛。
從美豬到進口蛋的糊塗帳，政府的不作為一再擊潰民眾的食安信心。蔡政府把炮火對準台中市府時，請捫心自問為食安盡了多少責任？(轉載自聯合報社論)
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