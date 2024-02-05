韓首主持朝野協商 黃國昌喊16日開議 藍綠齊轟炒聲量

立法院長韓國瑜（左）5日主持新國會首場朝野協商，討論新會期開議事宜。（本報資料照片）

立法院長韓國瑜 今天主持新國會首場朝野協商，討論新會期開議事宜。民眾黨立院黨團總召黃國昌主張開議日盡早，他原本建議明天開議，最遲2月16日（春節初七）開議，並質疑台灣社會哪一個行業是到2月底才開工？但藍綠齊轟黃「炒聲量」。藍營表達，2月23日開議是慣例，藍綠皆有共識。

本報系聯合報報導，韓國瑜上任後，今天是正式處理院務的第一天，首站行程便安排視察院內單位；今天下午2時與立法院副院長江啟臣 會見國民黨 主席朱立倫；緊接著，3時將召集黨團協商開議日與委員席次。

新會期何時開議，也引發朝野攻防。黃國昌表示，新國會應有新氣象，「請問台灣社會的百工百業，有哪一個行業是到2月底才開工？」

國民黨資深立委表示，開議時間有前例，不是一人說了算，黃國昌對媒體放話，像是自抬身價，只是想讓外界認為只有他最認真；國民黨團不會預設立場，但一定會堅守主體性，新國會是要做出對人民有益的事情，不是每天炒新聞。

民進黨團幹事長吳思瑤認為，未來國會要群策群力，不是單靠個人主義，公務員的年假是由國家法規所賦予，黃國昌難道要拖著大家「開一天會接著去過年」？