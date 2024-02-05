我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂風暴雨 舊金山1300多戶斷電 多處道路樹倒受阻

花天價酬勞請來港、梅西卻沒上場 霍啟剛要求球隊道歉

立院召委選舉 藍傾向不禮讓白 仍可共推法案

記者林銘翰、張睿廷／台北5日電
民眾黨立委黃國昌表示，立法院現在是雙召委制，兩大黨在八個常設委員會，「大家都知道會是藍的一席、綠的一席」。（本報資料照片）
民眾黨立委黃國昌表示，立法院現在是雙召委制，兩大黨在八個常設委員會，「大家都知道會是藍的一席、綠的一席」。（本報資料照片）

立法院開議後將面臨常設委員會召委選舉，民眾黨團表明不會主動協商召委，民進黨團則還在調查立委意向。有國民黨立委表示，國民黨好不容易拿下這麼多席次，不大可能在召委選舉退讓，但藍白兩黨可以共推法案。

立法院長韓國瑜上周宣誓就職，今天首度召集黨團協商，研商新會期開議日期。民進黨團總召柯建銘表示，常設委員會預計在2月底、3月初展開，「藍白之間，一定有合作、也有競爭」，各種競合都有，期許大家光明磊落，走過每一個過程。

有關委員會召委選舉的合作意向，國民黨資深立委指出，國民黨現在是國會最大黨，平均一個委員會有七至八名立委，民眾黨團平均分配，每個委員會可能只會有一席，按照比例來看，國民黨在召委部分不可能對民眾黨退讓，但是雙方可以在法案合作。

在司法及法制委員會，是否會禮讓召委給民眾黨立委黃國昌？國民黨立委表示，立法院有司法專業的人不只黃國昌，國民黨也有許多司法專業的人才，足以擔任司法及法制委員會召委。

黃國昌昨天受訪時表示，立法院現在就是雙召委制，這是非常簡單的數學題，也就是不需要舉行任何選舉，兩大黨在八個常設委員會，「大家都知道會是藍的一席、綠的一席」；至於是否有綠白合作的可能性，黃國昌則說，「在現在的結構之下，到底有什麼可能性？」

國民黨 民進黨 韓國瑜

上一則

傅崐萁提成立國會特偵組 綠批私設刑堂

下一則

傳美將為台生產聯合遙攻飛彈 2028交貨 台空軍暫無回應

延伸閱讀

綠白電話門 黃國昌：林佳龍為爭閣揆 背叛游錫堃

綠白電話門 黃國昌：林佳龍為爭閣揆 背叛游錫堃
柯文哲：民進黨沒認真輔選 擺明要做掉游錫堃

柯文哲：民進黨沒認真輔選 擺明要做掉游錫堃
台立院召委選舉藍白合恐生變 藍委傾向共推法案監督執政

台立院召委選舉藍白合恐生變 藍委傾向共推法案監督執政
指「珊昌配」涉綠閣揆之爭 黃國昌：林佳龍背叛了游錫堃

指「珊昌配」涉綠閣揆之爭 黃國昌：林佳龍背叛了游錫堃

熱門新聞

歷經二輪投票，國民黨立委韓國瑜靠著藍營席次優勢當選立法院長。

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

2024-02-01 00:41
有網友拍下一張男女共用的公廁門照片貼文，門上有女性、男性以及外星人的圖案，下方則有「TOILET」英文說明，「ET」2字母剛好對準外星人的圖案，讓逾6萬名網友按讚。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

2024-02-03 10:33
M503、W122與W123航線示意圖。（台交通部民航局提供）

中國啟用W122、W123航路 M503不再偏西飛 台嚴正抗議

2024-01-30 09:37
相較於川普（右）不在乎台灣，拜登曾四度公開表示會出兵保台，對北京方面發揮很強的嚇阻作用。（美聯社）

川普若再當選美國總統 中國對台盤算會出現什麼變化？

2024-01-29 21:55
民眾黨主席柯文哲（前排左4）今天前往黨團公布黨團三長，並說明民眾黨團對立法院正副院長的投票意向。(本報資料照片)

台立法院龍頭之爭 民眾黨宣布：自推黃珊珊參選、第2輪不投

2024-01-30 21:30
中研院29日公布台灣第一台自研自製的「五位元超導量子電腦」，加入少數能自製超導量子電腦國家之林，對台灣量子科技研究具有指標性意義及鼓舞效應。圖為超導量子電腦系統。（記者余承翰／攝影）

台灣首部「自製量子電腦」問世 晉升世界領先行列

2024-01-30 01:27

超人氣

更多 >
現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下

現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下
經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」

經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」
AI巨頭之一美超微股價飆漲 CEO梁見後現身引發熱潮

AI巨頭之一美超微股價飆漲 CEO梁見後現身引發熱潮
笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道

笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道
蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅

蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅