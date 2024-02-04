新聞眼／綠白派系惡鬥 私利算計全現形

綠白「電話門」始末 製表／聯合報

立法院正副院長選舉落幕，卻爆出「電話門」羅生門、「閣揆之爭」陰謀論，綠白相互攻詰，爭議愈燒愈大，政治幕後暗藏的算計和爾虞我詐，比檯面上的正副龍頭戰還精采萬分。

投票 前半個月，綠白之間多人穿梭、喬合作，最後運作未能成功，藍營「韓江配」拿下正副院長，綠營「堃昌配」連任失利，國會龍頭寶座拱手讓人，民進黨 怒指民眾黨保送韓國瑜，綠白隔空互嗆，「電話門」各說各話，接著政治宮鬥大戲上場，白指綠坐視游錫堃落選，直指正國會掌門人為閣揆大位不惜背叛自己的精神領袖。

之所以會有這樣的陰謀論，也是先前民進黨內議論若游連任立法院長，不利林佳龍爭取閣揆，否則行政、立法院長都被正國會拿走，會打破派系平衡。

綠白合不成變成綠白鬥，互指對方造謠誣衊，事實真相卻在兩造對質下呈現，綠白都想搓湯圓、謀取自身政治利益，還原整起事件時間軸，從結果來看，綠白都避重就輕。民進黨方面，原先希望透過放話柯文哲 主動致電陳永興談「珊昌配」，來營造白營工於政治算計、沒核心價值的形象；孰料，真相浮上檯面，是民進黨各方人馬聯繫柯文哲在先，柯回電在後。

眼看紙包不住火，民進黨索性不演了，搬出文字遊戲老招，稱是「一個主動、各自表述」，完全避談綠營遊說脈絡，無疑硬拗。民進黨把黑說成白，早非頭一遭，過去「不是停電、是跳電」、「不是跳電、是超載」、「不是萊豬，是美豬」、「不是核食是福食」，如今，超譯辭典再添一筆。

至於柯文哲，緊咬著民進黨刻意錯置主被動關係，卻避談自己在投票前一天，曾考慮過「綠白合」、「珊昌配」，還深夜緊急召集高層線上開會。民眾黨在大選訴求下架民進黨、新潮流，才過不到一個月，柯文哲為了立法院長，竟也動起了票投民進黨的盤算，不知白營支持者得知後，做何感想？

綠白「電話門」的爭議，還意外挑起民進黨內閣揆之爭的敏感神經，不管是卓榮泰、林佳龍被指涉居中協調，背後潛台詞是，想藉此立功者，欲在閣揆卡位戰取得領先優勢，謀取的還是私利。

一場國會龍頭選舉，綠白赤裸互鬥、綠營派系算計卡位全現形，盡顯政治暗黑面的不堪。