新聞評論／賴清德組「扁政府2.0」前 別忘6成反對民意

總統當選人賴清德說未來內閣組成將「不完全是民進黨內的成員」，被疑「扁政府2.0」將再現。（本報資料照片）

民進黨 面對總統、立委「雙少數」，總統當選人賴清德 說未來內閣組成，會秉持民主大聯盟精神，以「跨黨派、跨世代、跨領域」為原則，閣員將「不完全是民進黨內的成員」。這種說法讓人有了賴政府將打造聯合政府的想像，但民進黨否認要組聯合政府。難道賴清德又想組少數政府，再現「扁政府2.0」？

2000年首度政黨輪替，民進黨贏得政權，但在立法院卻未能掌握過半席次。當時總統陳水扁 的解決之道，是任命國民黨籍的唐飛為行政院長，以及包括新黨郝龍斌在內的若干非民進黨籍閣員，營造聯合政府的假象，宣稱走「新中間路線」。

然究其實，這種模式只是用拉伕的個人名義方式，組成少數政府。後來扁政府運作不敵朝小野大的現實，陷入永無止境的紛爭中。至執政中後期，陳水扁更索性「不演了」，扁政府充斥各種基本教義派與酬庸的綠營人馬，政策脫序、政治亂象更甚。雖然民進黨卸責給「在怎麼野蠻」的在野黨，但歸根究柢，就是蔑視多數民意的結果。

現在民進黨立院黨團總召柯建銘明白說，「民主大聯盟」和「聯合政府」不同，聯合政府是為了維持國家穩定，聯合在野黨組閣；而民主大聯盟則是用人唯才，只要符合民主大聯盟的優秀人才，都可能納入內閣團隊。換言之，民進黨優先考量的，不是穩定政局，而是認同民進黨政策與理念。至於「用人唯才」云云，不過是掩人耳目。

如此來看，賴政府的走向，愈來愈有當年扁政府的影子。賴清德的民主大聯盟，等於是當年陳水扁「新中間路線」的翻版。雖然也提到了「全民總統」、「全民政府」，但民進黨顯然還是想用拉伕方式招降納叛，以官位吸引非民進黨人士入閣。因此，近日傳出民進黨有意找民眾黨卸任立委入閣，也就不令人意外了。

不過，有扁政府失敗經驗在前，如果賴政府組成亦採取相同模式，結果也不難預料。而且，賴清德的民主大聯盟，已經證明不堪檢驗，他支持的「跨黨派」非民進黨候選人，只是一眾變色小綠，有的在登記前就退選，繼續選的亦無一當選；而賴清德本人，也只獲得四成選票。這都證明民主大聯盟的訴求，只是民進黨的選舉話術，而且選民並不埋單。

其實，比起在新閣人事上表演「跨黨派」，民進黨更應思考的，是如何在政策上做到真正的「跨黨派」，才符合全民利益。從四年前蔡英文總統囊括近六成民意，到如今賴清德只獲得四成選票，顯示選民從「六成支持民進黨」，變成「六成反對民進黨」。如果民進黨無法理解這巨大的變化從何而來，而只是想在人事上搞拉伕小動作，必將繼續沉淪。

其中關鍵因素，就是民進黨一黨獨大，專斷獨行。不管再多的選民不滿，再多的不公不義政策，甚或不管如何濫權施政，民進黨都肆無忌憚，一意孤行。於是，兩岸關係緊張加劇，各種獨立機關成為附庸，諸如「高端」、「雲豹」等更是「綠能你不能」。如果無法說服選民自己會改正錯誤，賴政府作再多人事的權謀布局，也無法收獲民心。

選前多位學者就預言「雙少數」政府的憲政困境，並提示了聯合政府、閣揆國會同意等解決之道。不過，民進黨不願讓閣揆任命權旁落國會，又拒絕聯合政府，卻想打扮成跨黨派；在六成反對民意前，民進黨還是想「贏者全拿」，組成一個可以完全掌控、只點綴幾個非民進黨籍閣員的「民主進步黨大聯盟」，未來賴政府恐怕是步步驚心的「扁政府2.0」了。