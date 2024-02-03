黑白集／國會龍頭「珊蔡配」？綠白狂想曲

國會正副議長選舉，傳出綠白兩黨原另有個「珊蔡配」計畫。圖為被點名副院長的民進黨立委蔡其昌。（本報資料照片）

「韓江配」當選國會正副議長，卻傳出綠白兩黨原另有個「珊蔡配」計畫，可惜未成功。綠營說，柯文哲投票 前夕還在遊說，希望民進黨 支持黃珊珊當院長，民眾黨將支持綠營當副院長。民眾黨則說，是綠營透過醫界大老傳話願支持黃珊珊，換取白營挺蔡其昌，但白營因「新潮流投不下去」而作罷。

雙方描述的劇情類似，差別只在誰主動。現在兩邊都不認帳，柯文哲更稱要告綠發言人吳崢，後者則說醫界大老樂意出庭作證。整起事件看來並非子虛烏有，但誰在加油添醋或故意抹黑，人們很樂見雙方上法庭攤開來講。

外界原以為，民眾黨提黃珊珊選院長，旨在凸顯該黨的主體性；沒想到，還真的拿來叫賣。萬一綠白合交換成功，僅八席的民眾黨搶下院長寶座，又由從未當過立委的黃珊珊出任，加上和蔡其昌的「跨黨聯姻」，那我們的民主政治也太拍案驚奇了！

問題是，柯文哲先在大選「藍白合」擺了國民黨一道，現在又用議長「綠白合」吊足民進黨胃口，這位阿北是不是太厲害。他利用國會改革出題，叫藍綠兩黨候選人都來「面試」；考完後，他又推翻前提自行推人，真是天威難測。本來白未提副院長人選，後來卻冒出張啟楷，莫非前一夜真的拿副院長去跟綠營議價？

「珊蔡配」沒成功，但光這狂想曲就能留名青史。