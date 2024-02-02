柯建銘：國會龍頭之爭 若灌票給黃珊珊 全黨就滅頂了
立法院正副院長選舉由國民黨的韓江配勝出。民進黨團總召柯建銘昨天深夜在「Threads」（脆）發文，透露他昨趁投票空檔到立法院小吃部吃榨菜肉絲麵，一吃也31年，「假如我們白痴式的灌票給連陳昭姿委員都不投的黃珊珊委員，全黨就滅頂了，下課了，還吃得下這碗麵？」
柯建銘在「Threads」發表「孤味31年」一文，他表示，他31年前的2月1日進入立法院，就到小吃部吃榨菜肉絲麵。昨天他趁立法院長二輪投票的空檔，走回立法院小吃部吃這碗回味的麵，這一吃也31年了。助理問他要不要加一點胡椒，他答，「不要加胡椒，以免老糊塗！」
話鋒一轉，柯建銘表示，自1月15日民眾黨黃國昌、柯文哲合演世紀大騙局，聲炫十足，攪動社會，創造大聲量、戲劇性高張力，一看就知必有詐，他當然看穿也說穿，守住民進黨底線，堅持原則，以免被騙。
他說，假如民進黨白痴式的灌票給連陳昭姿都不投的黃珊珊，全黨就滅頂了，下課了，「還吃得下這碗麵？」政治無他，守住原則，堅持立場，逆境乃從容，不可糊塗，糊塗不得！
柯建銘表示，第11屆立院正式拉開朝野攻防序幕，英雄好漢、牛鬼蛇神各顯神通，爾虞我詐、精彩可期！大話、空話、詐術，絕不是勝利武器！
柯建銘表示，昨天是國民黨最志得意滿、不可一世的一天，可理解，悶久了，但不應是馬戲團般的演出。事盛須謹慎！民進黨會更團結、承擔，負起執政的責任及人民的期待！大家加油！
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