我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉

柯建銘：國會龍頭之爭 若灌票給黃珊珊 全黨就滅頂了

記者楊德宜／台北2日電
柯建銘在「Threads」發表「孤味31年」一文，透露他昨趁投票空檔到立法院小吃部吃榨菜肉絲麵，「假如我們白痴式的灌票給連陳昭姿委員都不投的黃珊珊委員，全黨就滅頂了，下課了，還吃得下這碗麵？」(圖／取自「cmkerker」)
柯建銘在「Threads」發表「孤味31年」一文，透露他昨趁投票空檔到立法院小吃部吃榨菜肉絲麵，「假如我們白痴式的灌票給連陳昭姿委員都不投的黃珊珊委員，全黨就滅頂了，下課了，還吃得下這碗麵？」(圖／取自「cmkerker」)

立法院正副院長選舉由國民黨的韓江配勝出。民進黨團總召柯建銘昨天深夜在「Threads」（脆）發文，透露他昨趁投票空檔到立法院小吃部吃榨菜肉絲麵，一吃也31年，「假如我們白痴式的灌票給連陳昭姿委員都不投的黃珊珊委員，全黨就滅頂了，下課了，還吃得下這碗麵？」

柯建銘在「Threads」發表「孤味31年」一文，他表示，他31年前的2月1日進入立法院，就到小吃部吃榨菜肉絲麵。昨天他趁立法院長二輪投票的空檔，走回立法院小吃部吃這碗回味的麵，這一吃也31年了。助理問他要不要加一點胡椒，他答，「不要加胡椒，以免老糊塗！」

話鋒一轉，柯建銘表示，自1月15日民眾黨黃國昌、柯文哲合演世紀大騙局，聲炫十足，攪動社會，創造大聲量、戲劇性高張力，一看就知必有詐，他當然看穿也說穿，守住民進黨底線，堅持原則，以免被騙。

他說，假如民進黨白痴式的灌票給連陳昭姿都不投的黃珊珊，全黨就滅頂了，下課了，「還吃得下這碗麵？」政治無他，守住原則，堅持立場，逆境乃從容，不可糊塗，糊塗不得！

柯建銘表示，第11屆立院正式拉開朝野攻防序幕，英雄好漢、牛鬼蛇神各顯神通，爾虞我詐、精彩可期！大話、空話、詐術，絕不是勝利武器！

柯建銘表示，昨天是國民黨最志得意滿、不可一世的一天，可理解，悶久了，但不應是馬戲團般的演出。事盛須謹慎！民進黨會更團結、承擔，負起執政的責任及人民的期待！大家加油！

國民黨立委韓國瑜（左）當選立法院長，由立法院臨時主席柯建銘（右）頒發當選證書。(...
國民黨立委韓國瑜（左）當選立法院長，由立法院臨時主席柯建銘（右）頒發當選證書。(記者杜建重／攝影)

民進黨 投票 國民黨

上一則

民進黨開除50人黨籍 郭正亮、Lin bay好油、周榆修在列

下一則

新制勞退分紅創新高 每人領3.8萬元

延伸閱讀

被爆致電民進黨遊說綠白合 柯文哲要告吳崢、記者

被爆致電民進黨遊說綠白合 柯文哲要告吳崢、記者
陳昭姿害黃珊珊立院龍頭少一票 黃臉書po擁抱照力挺

陳昭姿害黃珊珊立院龍頭少一票 黃臉書po擁抱照力挺
讚柯文哲出牌漂亮 他稱民進黨若「這樣做」恐亂成一團

讚柯文哲出牌漂亮 他稱民進黨若「這樣做」恐亂成一團
韓江配掌新國會 柯建銘盼朝野對話理性面對攻防

韓江配掌新國會 柯建銘盼朝野對話理性面對攻防

熱門新聞

歷經二輪投票，國民黨立委韓國瑜靠著藍營席次優勢當選立法院長。

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

2024-02-01 00:41
（取自臉書╱丁士芬主播 Sophia）

吃火鍋巧遇黃仁勳 她喜拿黃字紅包「有包股票嗎？」

2024-01-25 13:25
長榮航空機師醞釀春節期間罷工，桃園市機師職業工會昨先預告罷工兩警戒區段，涵蓋春節、清明連假。記者季相儒／攝影

長榮機師罷工涵蓋這幾天 旅行業跳腳：已買不到其他票

2024-01-26 18:22
紐約時報專欄作家紀思道在24日發表的文章寫道，製造全世界約九成最先進晶的台積電是他能想到史上唯一一家要是被迫停產，就可能造成全球大蕭條的企業。資料照片。(美聯社)

紐時專欄作家：台積電若被迫停產 可能造成全球大蕭條

2024-01-26 09:32
M503、W122與W123航線示意圖。（台交通部民航局提供）

中國啟用W122、W123航路 M503不再偏西飛 台嚴正抗議

2024-01-30 09:37
民眾黨主席柯文哲（前排左4）今天前往黨團公布黨團三長，並說明民眾黨團對立法院正副院長的投票意向。(本報資料照片)

台立法院龍頭之爭 民眾黨宣布：自推黃珊珊參選、第2輪不投

2024-01-30 21:30

超人氣

更多 >
心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物
「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下
Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人
國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人

國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人
拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致

拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致