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黑白集／暮鼓晨鐘 台中人用選票討回中捷藍線

黑白集
行政院30日核定台中捷運藍線、台鐵海線鐵路雙軌化可行性研究。圖為台中捷運綠線。(記者趙容萱／攝影)
行政院30日核定台中捷運藍線、台鐵海線鐵路雙軌化可行性研究。圖為台中捷運綠線。(記者趙容萱／攝影)

被政治耽誤多時的中捷藍線，終獲行政院核准，預計10年後通車。陳建仁拍板前一天，賴清德在台中謝票餐會感嘆，有些選民沒支持，可能是中央執政「腰彎得不夠」，要檢討改進。網民反諷，有人選輸才開始學彎腰。

民進黨在台中敗掉4席立委，立院副院長蔡其昌差點出局。賴蕭配在14縣市得票居冠，台中雖位列其中，得票率卻只有3成7。蔡其昌前年選市長時揚言：「選錯人，沒糖吃」；他敗選後，中捷藍線果真一直躺在行政院裡。台中人還以顏色，這回用選票讓民進黨領教「沒糖吃」的滋味。

賴清德選前誣指盧秀燕更改路線，「經過有力人士家附近」，導致進度延宕。明明是他任閣揆時批准林佳龍更改路線，後來選輸下台丟爛攤；如今慘贏總統大位，竟抱怨失人心是陳內閣身段不夠低。

僅得4成民意的賴神，傲慢如昔。他非但沒有為誣賴盧媽致歉，還喊話台中市府，提點盧市長未來要提好計畫「和中央對接」，把經費用在刀口上。這是又在敲打「聽話才有糖吃」嗎？賴清德教訓別人惜用公帑，他最好先調查當年林佳龍截直取彎，究竟浪費多少民脂民膏。

台中人用選票討回中捷藍線，不只教訓民進黨，對藍白也如暮鼓晨鐘。改革大話說再多，若在野互鬥不合作，別說贏回國家，一條捷運也討不回。(轉載自聯合報)

賴清德 民進黨 賴蕭配

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